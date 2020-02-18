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Усі виступи Марини Круть (KRUTЬ) на «Х-фактор»-8

18.02.2020

KRUTЬ (Марина Круть) – співачка і бандуристка, яка днями стала фіналісткою Національного відбору на Євробачення 2020. Поки молода артистка готується до фіналу найважливішого конкурсу, давайте згадаємо шлях Марини Круть (KRUTЬ) на «Х-фактор»-8!

Відомо, що Марина Круть (KRUTЬ) приїхала на шоу «Х-фактор»-8, для того, щоб висловити свою подяку батькам. Щоб забезпечити світле майбутнє для своєї дочки, батькам дівчини доводилося працювати у дві зміни, через що вони рідко бували вдома.

Тому Марина майже весь свій час проводила в музичній школі, тренуючись і відточуючи свої вміння гри на бандурі. Для дівчини виступ на сцені шоу «Х-фактор»-8 був шансом сказати спасибі батькам і довести, що їхня праця не була витрачена даремно. В той день Марина Круть виконала пісню Rufus Wainwright – «Hallelujah».

Уже в тренувальному таборі Марина Круть виконала пісню Тіни Кароль «Ноченька». За допомогою цього виступу Марина Круть пройшла до прослуховування в будинку суддів!

У будинку суддів перед членом журі шоу «Х-фактор»-8 NK (Настею Каменською) Марина Круть виконала пісню гурту «Океан Ельзи» «Така, як ти». Але, на жаль, дівчина так і не зуміла дійти до прямих ефірів шоу.

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