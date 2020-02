THE HARDKISS потужно повернулися на Нацвідбір

Запрошеним гостем другого півфіналу став український рок-гурт THE HARDKISS. Вони не просто повернулися на Нацвідбір, а наповал вразили своїм потужним виступом. Як це було – читайте в матеріалі.

У другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 у прямому ефірі конкурсу виступив популярний рок-гурт THE HARDKISS. У 2016 році гурт брав участь у Національному відборі на Євробачення, посів друге місце і став справжнім музичним відкриттям! THE HARDKISS – найкращий рок-гурт України 2017 року за версією YUNA. Найкращий альтернативний проєкт 2016 і 2017 року за версією M1 Music Awards.

Прихильники творчості гурту змогли сповна насолодитися експресивною подачею та потужним вокалом фронтвумен Юлії Саніної. На проєкті рок-гурт THE HARDKISS виконав пісню «Жива». Неймовірний виступ викликав справжнє захоплення як у глядачів, так і у суддів.

Дивіться виступ THE HARDKISS на сцені Нацвідбору на Євробачення-2020 прямо зараз!

