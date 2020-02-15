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THE HARDKISS мощно вернулись на Нацотбор
Приглашенным гостем второго полуфинала стала украинская рок-группа THE HARDKISS. Она не просто вернулась на Нацотбор, а наповал сразила своим мощным выступлением. Как это было – читайте в материале.
Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 в прямом эфире конкурса выступила популярная рок-группа THE HARDKISS. В 2016 году группа участвовала в Национальном отборе на Евровидение, заняла второе место и стала настоящим музыкальным открытием! THE HARDKISS – лучшая рок-группа Украины 2017 года по версии YUNA. Лучший альтернативный проект 2016 и 2017 года по версии M1 Music Awards.
Поклонники творчества группы смогли сполна насладиться экспрессивной подачей и мощным вокалом фронтвумен Юлии Саниной. На проекте рок-группа THE HARDKISS исполнила песню «Жива». Невероятное выступление вызвало настоящий восторг как у зрителей, так и у судей.
Смотрите выступление THE HARDKISS на сцене Нацотбора на Евровидение-2020 прямо сейчас!
Video: THE HARDKISS мощно вернулись на НацотборУкраинская рок-группа THE HARDKISS снова появились на сцене Нацотбора. Узнайте как это было и смотрите видео выступления THE HARDKISS на сцене Нацотбора 2020 в нашем материале
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