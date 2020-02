THE HARDKISS мощно вернулись на Нацотбор

Приглашенным гостем второго полуфинала стала украинская рок-группа THE HARDKISS. Она не просто вернулась на Нацотбор, а наповал сразила своим мощным выступлением. Как это было – читайте в материале.

Во втором полуфинале Нацотбора на Евровидение-2020 в прямом эфире конкурса выступила популярная рок-группа THE HARDKISS. В 2016 году группа участвовала в Национальном отборе на Евровидение, заняла второе место и стала настоящим музыкальным открытием! THE HARDKISS – лучшая рок-группа Украины 2017 года по версии YUNA. Лучший альтернативный проект 2016 и 2017 года по версии M1 Music Awards.

Поклонники творчества группы смогли сполна насладиться экспрессивной подачей и мощным вокалом фронтвумен Юлии Саниной. На проекте рок-группа THE HARDKISS исполнила песню «Жива». Невероятное выступление вызвало настоящий восторг как у зрителей, так и у судей.

Смотрите выступление THE HARDKISS на сцене Нацотбора на Евровидение-2020 прямо сейчас!

