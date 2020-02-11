Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Олександр Порядинський – «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020

11.02.2020

15 лютого переможець 4 сезону вокального шоу «Х-фактор» Олександр Порядинський виступить із піснею «Savior» у другому півфіналі Нацвідбору на Євробачення. Подробиці – далі в матеріалі.

21-річний співак Олександр Порядинський продовжує свій шлях на музичній стезі. Артист представив слухачам свою нову пісню – «Savior», призначену для Нацвідбору на Євробачення 2020. За словами Олександра, це не просто ліричний трек з насиченим саундом і сильною вокальною партією. Амбіційний музикант звернувся до важливої, складної теми, яка, на думку артиста, не залишить байдужим нікого.

«Сучасний світ є прагматичним і досить жорстким, іноді не залишаючи права на помилку. У житті кожного трапляються ситуації, з яких важко самому знайти вихід. Коли безнадійність і відчай можуть позбавити сил і рішучості, коли нас розривають сумніви і протиріччя, коли зростає розчарування в людях. Саме в такі моменти і варто згадати: ти не один в цьому світі», – говорить Олександр Порядинський. 

Більше на тему: GARNA – Who We Are: співачка представила пісню на Євробачення 2020

Олександр радить придивитися до людей, адже в такому випадку ви можете знайти того, хто поверне вам віру в себе і людей:

«Можливо, саме Ви і є та людина, яка здатна зарядити іншого власним прикладом, дарувати натхнення і життєву енергію. Вже сама назва – Savior – є багатозначною. Спаситель або мотиватор до самореалізації і людина, здатна на самопожертву. І оскільки всі ми різні, кожен може знайти власне тлумачення цієї назви, особистий сенс пісні, відкрити в ній дуже близьку історію».

Більше на тему: Олександр Порядинський: біографія, творчість та всі новини про артиста

Слухайте пісню Олександра Порядинського «Savior» прямо зараз!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Х-фактор: останні новини
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Олександр Порядинський - «Savior»: співак представив пісню на Євробачення 2020
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Еліна Іващенко: Досить говорити, що я замала для Євробачення!
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
Андрій Данилко: біографія, особисте життя і всі новини про артиста
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
JERRY HEIL - «#НЕБЕЙБI»: прем'єра пісні
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Андрій Данилко: найкращі пісні члена журі Нацвідбору на Євробачення-2020
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Євробачення-2020: культові досягнення Андрія Данилка
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Гурт KAZKA пообіцяв повернутися на Нацвідбір
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Як правильно доглядати за волоссям: поради від Даші Трегубової
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову
Пекельні будні українських музикантів: Pianoбой доїть корову

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить