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Результати голосування в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020
Після хвилюючого очікування оголошення результатів, нарешті стала відома трійка фіналістів Нацвідбору 2020 на Євробачення-2020 . Як проголосувало професійне журі, а як звичайні глядачі? Усі результати голосування дізнаєтеся в матеріалі.
Оголошення результатів голосування – справа абсолютно непередбачувана. На якому рядку опиниться учасник після того як ми дізнаємося оцінки від професіоналів, неможливо спрогнозувати. Від ризику не пройти у заповітний фінал Нацвідбору-2020 не застраховані навіть фаворити.
Як проголосовалу професійне журі у першому півфіналі Нацвідбору 2020
Більше на тему: Хто пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення 08.02.2020
Результати глядацького голосування у першому півфіналі
Нацвідбору 2020
У відсотках результати глядацького голосування у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення 2020 виглядають наступним чином:
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- Гурт [O] — 5,46%
- Jerry Heil — 16,28%
- Katya Chilly — 8,44%
- KRUTЬ — 22,69%
- Go_A — 18,11%
- CLOUDLESS — 14,75%
- GIO — 8,84%
- Assol — 5,43%
Нагадаємо, що другий півфінал відбудеться 15 лютого, коли виступлять 8 конкурсантів. За такими ж правилами буде визначено четвірку учасників, яка увійде у список фіналістів.