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Результати голосування в першому півфіналі Нацвідбору на Євробачення 2020

08.02.2020

Після хвилюючого очікування оголошення результатів, нарешті стала відома трійка фіналістів Нацвідбору 2020 на Євробачення-2020 . Як проголосувало професійне журі, а як звичайні глядачі? Усі результати голосування дізнаєтеся в матеріалі.

Оголошення результатів голосування – справа абсолютно непередбачувана. На якому рядку опиниться учасник після того як ми дізнаємося оцінки від професіоналів, неможливо спрогнозувати. Від ризику не пройти у заповітний фінал Нацвідбору-2020 не застраховані навіть фаворити.

Як проголосовалу професійне журі у першому півфіналі Нацвідбору 2020

Більше на тему: Хто пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення 08.02.2020

Результати глядацького голосування у першому півфіналі

Нацвідбору 2020

У відсотках результати глядацького голосування у першому півфіналі Національного відбору на Євробачення 2020 виглядають наступним чином:

    • Гурт [O] 5,46%
    • Jerry Heil 16,28%
    • Katya Chilly 8,44%
    • KRUTЬ 22,69%
    • Go_A 18,11%
    • CLOUDLESS 14,75%
    • GIO 8,84%
    • Assol — 5,43%

Нагадаємо, що другий півфінал відбудеться 15 лютого, коли виступлять 8 конкурсантів. За такими ж правилами буде визначено четвірку учасників, яка увійде у список фіналістів.

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