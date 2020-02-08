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Результаты голосования в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020
После волнующего ожидания оглашения результатов, наконец-то стала известна тройка финалистов Нацотбора 2020 на Евровидение-2020. Как проголосовало профессиональное жюри, а как обычные зрители? Все результаты голосования узнаете в материале.
Оглашение результатов голосования – дело совершенно непредсказуемое. На какой строчке окажется участник после того, как мы узнаем оценки от профессионалов невозможно спрогнозировать. От риска не пройти в заветный финал Нацотбора-2020 не застрахованы даже фавориты.
Как проголосовало профессиональное жюри в первом полуфинале Нацотбора 2020
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Результаты зрительского голосования в первом полуфинале Нацотбора 2020
В процентах результаты зрительского голосования в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение 2020 выглядят следующим образом:
- Гурт [O] — 5,46%
- Jerry Heil — 16,28%
- Katya Chilly — 8,44%
- KRUTЬ — 22,69%
- Go_A — 18,11%
- CLOUDLESS — 14,75%
- GIO — 8,84%
- Assol — 5,43%
Напомним, что второй полуфинал состоится 15 февраля, где выступят 8 конкурсантов. По таким же правилам будет определена тройка участников, которая войдет в список финалистов.