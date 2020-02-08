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Результаты голосования в первом полуфинале Нацотбора на Евровидение 2020

08.02.2020

После волнующего ожидания оглашения результатов, наконец-то стала известна тройка финалистов Нацотбора 2020 на Евровидение-2020. Как проголосовало профессиональное жюри, а как обычные зрители? Все результаты голосования  узнаете в материале.

Оглашение результатов голосования  – дело совершенно непредсказуемое. На какой строчке окажется участник после того, как мы узнаем оценки от профессионалов невозможно спрогнозировать. От риска не пройти в заветный финал Нацотбора-2020 не застрахованы даже фавориты.

Как проголосовало профессиональное жюри в первом полуфинале Нацотбора 2020

Больше по теме: Кто прошел в финал Национального отбора на Евровидение 08.02.2020

Результаты зрительского голосования в первом полуфинале Нацотбора 2020

В процентах результаты зрительского голосования в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение 2020 выглядят следующим образом:

  • Гурт [O] 5,46%
  • Jerry Heil 16,28%
  • Katya Chilly 8,44%
  • KRUTЬ 22,69%
  • Go_A 18,11%
  • CLOUDLESS 14,75%
  • GIO 8,84%
  • Assol — 5,43%

Напомним, что второй полуфинал состоится 15 февраля, где выступят 8 конкурсантов. По таким же правилам будет определена тройка участников, которая войдет в список финалистов. 

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