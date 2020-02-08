После волнующего ожидания оглашения результатов, наконец-то стала известна тройка финалистов Нацотбора 2020 на Евровидение-2020. Как проголосовало профессиональное жюри, а как обычные зрители? Все результаты голосования узнаете в материале.

Оглашение результатов голосования – дело совершенно непредсказуемое. На какой строчке окажется участник после того, как мы узнаем оценки от профессионалов невозможно спрогнозировать. От риска не пройти в заветный финал Нацотбора-2020 не застрахованы даже фавориты.

Как проголосовало профессиональное жюри в первом полуфинале Нацотбора 2020

Больше по теме: Кто прошел в финал Национального отбора на Евровидение 08.02.2020

Результаты зрительского голосования в первом полуфинале Нацотбора 2020

В процентах результаты зрительского голосования в первом полуфинале Национального отбора на Евровидение 2020 выглядят следующим образом:

Гурт [O] — 5,46%

5,46% Jerry Heil — 16,28%

16,28% Katya Chilly — 8,44%

8,44% KRUTЬ — 22,69%

22,69% Go_A — 18,11%

18,11% CLOUDLESS — 14,75%

14,75% GIO — 8,84%

8,84% Assol — 5,43%

Напомним, что второй полуфинал состоится 15 февраля, где выступят 8 конкурсантов. По таким же правилам будет определена тройка участников, которая войдет в список финалистов.

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