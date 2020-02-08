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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Як проголосувати за учасника в додатку «Телепортал»

08.02.2020

Сьогодні, 8 лютого, відбудеться фінал Національного відбору Євробачення-2020! У тебе є можливість проголосувати за улюбленого артиста абсолютно безкоштовно за допомогою мобільного додатку «Телепортал».

Дивіться онлайн Національний відбір на Євробачення 2020 (Україна): перший півфінал 8 лютого 2020

Для цього необхідно:

  1. Авторизуватися у додатку «Телепортал» за допомогою однієї з соц. мереж.
  2. Підтвердити свій мобільний номер телефону (спеціальна позначка біля фото профілю)                                                                                                                                           

УВАГА! РЕКОМЕНДУЄМО ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕЄСТРАЦІЇ У ДОДАТКУ ЗАВЧАСНО!

Віддати свій голос ти зможеш у розділі «Голосування», під час ефірів,  коли лінії для голосування будуть відкриті. Голоси користувачів, які проголосують через «Телепортал», будуть автоматично додаватися до смс-голосів глядачів під час прямого ефіру. Кожен глядач з одного номера телефону може проголосувати за кожного обраного ним учасника тільки один раз.

Оцінюй виступи учасників та дивись результати в ефірі, дізнавайся першим новини і дивись ексклюзивне відео. Дізнавайся думки інших глядачів про виступ улюбленого учасника Національного відбору «Євробачення-2020»!

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