22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020! У тебя есть возможность проголосовать за любимого артиста абсолютно бесплатно с помощью мобильного приложения «Телепортал».

Смотреть онлайн Евровидение 2020 – финал отбора в Украине от 22.02.2020

Авторизоваться в приложении «Телепортал» с помощью одной из соц. сетей. Подтвердить свой мобильный номер телефона (специальная кнопка возле фото профиля)

ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРАНЕЕ!

В разделе «Голосование» ты и сможешь отдать свой голос, когда линии для голосования будут открыты. Голоса пользователей, которые проголосуют через « Телепортал » будут автоматически добавляться к смс-голосам зрителей во время прямого эфира. Каждый зритель с одного номера телефона может проголосовать за каждого выбранного им участника только один раз.

Оценивай выступления участников и смотри результаты в эфире, первым узнавай новости и смотри эксклюзивное видео. Узнавай мнения других зрителей о выступлении любимого участника Национального отбора «Евровидение-2020»!

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ