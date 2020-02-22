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Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Как проголосовать за участника в приложении «Телепортал»

22.02.2020

22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020! У тебя есть возможность проголосовать за любимого артиста абсолютно бесплатно с помощью мобильного приложения «Телепортал».

Смотреть онлайн Евровидение 2020 – финал отбора в Украине от 22.02.2020

  1. Авторизоваться в приложении «Телепортал» с помощью одной из соц. сетей.
  2. Подтвердить свой мобильный номер телефона (специальная кнопка возле фото профиля)                                                                                                                                           

ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРАНЕЕ!

В разделе «Голосование» ты и сможешь отдать свой голос, когда линии для голосования будут открыты. Голоса пользователей, которые проголосуют  через «Телепортал» будут автоматически добавляться к смс-голосам зрителей во время прямого эфира. Каждый зритель с одного номера телефона может проголосовать за каждого выбранного им участника только один раз.

Оценивай выступления участников и смотри результаты в эфире, первым узнавай новости и смотри эксклюзивное видео. Узнавай мнения других зрителей о выступлении любимого участника Национального отбора «Евровидение-2020»!

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