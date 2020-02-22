Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Как проголосовать за участника в приложении «Телепортал»
22 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2020! У тебя есть возможность проголосовать за любимого артиста абсолютно бесплатно с помощью мобильного приложения
Смотреть онлайн Евровидение 2020 – финал отбора в Украине от 22.02.2020
- Авторизоваться в приложении «Телепортал» с помощью одной из соц. сетей.
- Подтвердить свой мобильный номер телефона (специальная кнопка возле фото профиля)
ВНИМАНИЕ! РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЙТИ ПРОЦЕДУРУ РЕГИСТРАЦИИ ЗАРАНЕЕ!
В разделе «Голосование» ты и сможешь отдать свой голос, когда линии для голосования будут открыты. Голоса пользователей, которые проголосуют через «
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