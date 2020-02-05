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Go-A: топ-5 пісень учасників Нацвідбору

05.02.2020

Go-A – неординарний і яскравий український гурт, який скоро буде змагатися за можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення в Нідерландах. Які пісні гурту варто послухати перед прямими ефірами Нацвідбору на Євробачення-2020? Дивіться вже зараз!

Go_A

Відомо, що до складу молодого колективу входять: Тарас Шевченко (клавішні, семплер, перкусія), Катерина Павленко (вокал, перкусія), Іван Григоряк (гітара), Ігор Діденчук (сопілка).

Більше на тему: Усі пісні учасників Нацвідбору на Євробачення-2020 (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Український гурт поєднує у своїй творчості танцювальний біт, африканські барабани і етнічний фольк. Основною ідеєю створення проєкту в 2011 році стало бажання поєднувати музичний драйв у стилі електронного звучання і народного вокалу. Слухайте топ-5 пісень гурту Go-A вже зараз!

Go-A – «Сонце»

Go-A – «Веснянка»

Go-A – «ЖАЛЬМЕНІНА»

Go-A – «Рано-раненько»

Go-A – «Соловей»

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