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Володимир, але не Ярославський: хто став ведучим трансляції з бекстейджу Нацвідбору на Євробачення-2020?

04.02.2020

Уже цієї суботи, 8 лютого, у прямому ефірі на телеканалах СТБ та UA: ПЕРШИЙ стартує головна музична подія року – Національний відбір на Євробачення-2020. Традиційно паралельно з телеефіром в HD-якості та з ексклюзивним контентом під час рекламних пауз на офіційних сторінках СТБ у Facebook та Youtube буде йти пряма трансляція відбору.

Цього року ведучим включень з бекстейджу став Володимир Бірюков – теле- та радіожурналіст з 11-річним досвідом висвітлення конкурсу Євробачення.

Володимир з 2009 року співпрацює з конкурсом у складі делегації преси. Вів прямі трансляції бекстейджу та працював на червоних доріжках під час відкриття Red Carpet Opening Ceremony – Eurovision Song Contest. Співпрацював з такими конкурсантами, як: Loreen, BLUE, Bonnie Tyler, JEDWARDS, Alexander Rybak, Arash, Netta, Emmelie de Forest, Måns Zelmerlöw, Conchita WURST та багатьма іншими. Автор книги «Історія (НЕ)відомого журналіста», у якій розповідає про залаштунки Євробачення.

Окрім того, Володимир Бірюков став ведучим онлайн-проєкту СТБ «Щоденники Євробачення». Це буде серія позаефірних ексклюзивних відео, в які увійдуть гострі інтерв’ю з учасниками Національного відбору та огляди репетицій прямих ефірів. Виходитимуть «Щоденники Євробачення» також на офіційних сторінках СТБ в Youtube та Facebook.

Нагадаємо, прямі ефіри Національного відбору на Евробачення-2020 пройдуть 8, 15 (півфінали) та 22 лютого (фінал) одночасно на СТБ та телеканалі Суспільного мовника UA: ПЕРШИЙ.

Телевізійна зйомка Національного відбору відбудеться у столичному Будинку культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.

А купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Віталій Дроздов: біографія члена журі Національного відбору на Євробачення-2020

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