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Владимир, но не Ярославский: кто стал ведущим трансляции с бэкстейджа Нацотбора на Евровидение-2020?

04.02.2020

Уже в эту субботу, 8 февраля, в прямом эфире на телеканалах СТБ и UA: ПЕРШИЙ стартует главное музыкальное событие года – Национальный отбор на Евровидение-2020. Традиционно параллельно с телеэфиром в HD-качестве и с эксклюзивным контентом во время рекламных пауз на официальных страницах СТБ в Facebook и Youtube будет идти прямая трансляция отбора.

В этом году ведущим включений с бэкстейджа стал Владимир Бирюков – теле- и радиожурналист с 11-летним опытом освещения конкурса Евровидение.

Владимир с 2009 года сотрудничает с конкурсом в составе делегации прессы. Вел прямые трансляции бэкстейджа и работал на красных дорожках во время церемонии открытия Red Carpet Opening Ceremony – Eurovision Song Contest. Сотрудничал с такими конкурсантами, как: Loreen, BLUE, Bonnie Tyler, JEDWARDS, Alexander Rybak, Arash, Netta, Emmelie de Forest, Måns Zelmerlöw, Conchita WURST и многими другими. Автор книги «История (НЕ)известного журналиста», в которой рассказывает о закулисье Евровидения.

Кроме этого, Владимир Бирюков стал ведущим онлайн-проекта СТБ «Дневники Евровидения». Это будет серия внеэфирных эксклюзивных видео, в которые войдут острые интервью с участниками Национального отбора и обзоры репетиций прямых эфиров. Выходить «Дневники Евровидения» также будут на официальных страницах СТБ в Youtube и Facebook.

Напомним, прямые эфиры Национального отбора на Евровидение-2020 пройдут 8, 15 (полуфиналы) и 22 февраля (финал) одновременно на СТБ и телеканале Общественного вещателя UA: ПЕРШИЙ.

Телевизионная съемка Национального отбора будет проходить в столичном Дворце культуры КПИ по адресу: пр-т Победы, 37.

А купить билеты на Нацотбор-2020 можно уже сейчас:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

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