Виконавчим директором Євробачення став шведський телепродюсер

Зовсім недавно стало відомо, що Йон Ола Санд залишає посаду виконавчого директора «Євробачення». Зараз Європейський мовний союз (EBU) представив його наступника. Ним став 46-річний шведський телепродюсер Мартін Естердаль.

Новий керівник конкурсу – відомий телеведучий і телепродюсер, який працював виконавчим продюсером в пісенних конкурсах 2013 і 2016 років в Швеції. Естердаль був призначений на посаду виконавчим директором EBU і главою референтної групи.

До своїх прямих обов’язків новий керівник приступить відразу після того, як Йон Ола Санд піде у відставку після 65-го конкурсу «Євробачення» в Роттердамі.

Купити квитки на Нацвідбір-2020 можна вже зараз:

https://evrovidenie-2020.ticketsbox.com/

Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.