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Виконавчим директором Євробачення став шведський телепродюсер

21.01.2020

Зовсім недавно стало відомо, що Йон Ола Санд залишає посаду виконавчого директора «Євробачення». Зараз Європейський мовний союз (EBU) представив його наступника. Ним став 46-річний шведський телепродюсер Мартін Естердаль.

Новий керівник конкурсу – відомий телеведучий і телепродюсер, який працював виконавчим продюсером в пісенних конкурсах 2013 і 2016 років в Швеції. Естердаль був призначений на посаду виконавчим директором EBU і главою референтної групи.

До своїх прямих обов’язків новий керівник приступить відразу після того, як Йон Ола Санд піде у відставку після 65-го конкурсу «Євробачення» в Роттердамі.

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Більше на тему: Буду питати про формулу Штайнмаєра: Сергій Притула знову вестиме Нацвідбір на Євробачення у 2020 році

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