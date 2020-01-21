Исполнительным директором Евровидения стал шведский телепродюсер

Совсем недавно стало известно, что Йон Ола Санд покидает пост исполнительного директора «Евровидения». Сейчас Европейский вещательный союз (EBU) представил его преемника. Им стал 46-летний шведский телепродюсер Мартин Эстердаль.

Новый руководитель конкурса — известный телеведущий и телепродюсер, который работал исполнительным продюсером в песенных конкурсах 2013 и 2016 годов в Швеции. Эстердаль был назначен на должность исполнительным директором EBU и главой референтной группы.

К своим прямым обязанностям новый руководитель приступит сразу после того, как Йон Ола Санд уйдет в отставку после 65-го конкурса «Евровидение» в Роттердаме.

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