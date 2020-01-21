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Исполнительным директором Евровидения стал шведский телепродюсер

21.01.2020

Совсем недавно стало известно, что Йон Ола Санд покидает пост исполнительного директора «Евровидения». Сейчас Европейский вещательный союз (EBU) представил его преемника. Им стал 46-летний шведский телепродюсер Мартин Эстердаль. 

Новый руководитель конкурса — известный телеведущий и телепродюсер, который работал исполнительным продюсером в песенных конкурсах 2013 и 2016 годов в Швеции. Эстердаль был назначен на должность исполнительным директором EBU и главой референтной группы.

К своим прямым обязанностям новый руководитель приступит сразу после того, как Йон Ола Санд уйдет в отставку после 65-го конкурса «Евровидение» в Роттердаме.

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