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Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?

23.12.2019

Наймасштабніше вокальне шоу «Х-фактор» продовжує свій спецпроєкт «Народна премія», в рамках якого глядачі вибирають найкращих серед суддів, учасників і ведучих за всі сезони. Минулого тижня тривало голосування в останній номінації «Непереможний суддя». Хто ж здобув перемогу в цій номінації? Дізнаємося вже зараз!

За результатами голосування в останній номінації Народної премії «Непереможний суддя» виграв член журі шоу «Х-фактор»-10 Ігор Кондратюк! Саме за нього глядачі віддали більшість своїх голосів.

Нагадуємо, що глядачі, які проголосували за свого фаворита в активній номінації, автоматично стають учасниками розіграшу квитків на прямі ефіри шоу.

Святкуймо головний день народження разом!

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