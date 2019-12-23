Народна премія: кого глядачі визнали непереможним суддею?
23.12.2019
Наймасштабніше вокальне шоу «Х-фактор» продовжує свій спецпроєкт «Народна премія», в рамках якого глядачі вибирають найкращих серед суддів, учасників і ведучих за всі сезони. Минулого тижня тривало голосування в останній номінації «Непереможний суддя». Хто ж здобув перемогу в цій номінації? Дізнаємося вже зараз!
За результатами голосування в останній номінації Народної премії «Непереможний суддя» виграв член журі шоу «Х-фактор»-10 Ігор Кондратюк! Саме за нього глядачі віддали більшість своїх голосів.
Нагадуємо, що глядачі, які проголосували за свого фаворита в активній номінації, автоматично стають учасниками розіграшу квитків на прямі ефіри шоу.