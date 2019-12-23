«Ми дуже сумуємо»: Олег Винник влаштував концерт у фіналі «Х-фактора»

Екссуддя шоу «Х-фактор» Олег Винник феєрично повернувся в 10-й ювілейний сезон. У фіналі вокального шоу артист №1 виступив в дуеті з однією із учасниць – Еліною Іващенко, – виконавши свою авторську композицію, ліричну баладу «Мати каже правду». Відео дуету менше ніж за добу потрапило в тренди YouTube, зібравши понад 300 тис. переглядів, і з великим відривом стало найпопулярнішим серед роликів цього прямого ефіру. А сам Олег побажав дівчині перемоги.

Друзі, у цієї дівчини велике майбутнє. У неї глибока і чиста душа. Чуттєва, справжня. І мені дуже приємно, що вона знає, про що співає, – сказав Винник на сцені.

Однак, на цьому сюрпризи від співака не закінчилися. З ювілеєм вокального шоу, в якому музикант провів за суддівським столом два сезони, Олег Винник привітав відразу трьома своїми хітами. Перформанс артиста перетворився на міні-концерт. «Ніно», «Вовчиця» і «Наталя-Наталі» підспівував весь зал. А член журі NK | Настя Каменських відверто сказала: «Олегу, ти не уявляєш, як ми за тобою сумуємо! Такі теплі спогади… Якось так прикипіли до тебе і дуже сумуємо», – поділилася вона в ефірі шоу.

До співачки долучилися прихильники артиста в соціальних мережах:

«Ну Ви і запалили своїм виступом! Який запал! Який темперамент! Яка чарівність! Яка пристрасть! Блиск в очах, в серці – вогонь! Ви палали на сцені! Це було неповторно, зворушливо, яскраво!»,

«Чудовий виступ! Глядачі Х-фактора за вами теж дуже сумують»,

«Ми були щасливі побачити Вас знову на Х-факторі. Чудовий вечір!» – пишуть вони у своїх коментарях.

Зазначимо, що в рамках Народної премії «Х-фактор», яку телеканал СТБ заснував спеціально до десятиліття вокального шоу, Олег Винник за результатами народного голосування переміг у двох номінаціях: «Сила Х-фактора» та «Улюблена суддівська четвірка».

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