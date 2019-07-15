Головні герої проєкту «Холостяк» на Одеському міжнародному кінофестивалі

Одеський міжнародний кінофестиваль зібрав усіх зірок українського шоу-бізнесу. На червоній доріжці з’явилися головні герої романтичного проєкту «Холостяк». Четверо чоловіків, які щовесни збирали глядачів біля телеекранів, зустрілися на фестивалі та зробили спільне фото. Детальніше читайте у матеріалі.

Проєкт «Холостяк» вже 9 сезонів поспіль показує романтичні історії за участі завидних холостяків країни. Де, як не на кінофестивалі, могли зустрітися чотири головні герої реаліті?

Нікіта Добринін і Даша Квіткова відвідали Одеський міжнародний кінофестиваль, де пройшлися червоною доріжкою за руки. Однак вони не єдина пара, якій саме проєкт допоміг зустріти своє кохання. Ексхолостяк Дмитро Черкасов також з’явився зі своєю дружиною Олександрою. Чоловік розповів, що рішення відвідати Одесу було прийнято миттєво. Пара зустрілася з багатьма друзями, а сам Дмитро — навіть з колегами по проєкту «Холостяк».

Сергій Мельник — Холостяк 5-го сезону — поділився знімком з учасницею романтичного реаліті Анетті.

А ось новий тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія пройшовся червоною доріжкою разом із Мариною Боржемською. Ба більше, наставники встигли зробити веселі знімки, на яких Іраклі вручає Марині троянду!

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Ведучий проєкту «Холостяк» Григорій Решетник поділився знімком Холостяків і запропонував обрати глядачам свого фаворита. А який головний герой запам’ятався вам найбільше? Голосуйте!

Фото: Instagram

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