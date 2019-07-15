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Іраклі Макацарія вручив троянду Марині Боржемській

15.07.2019

Відбулося відкриття 10-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Марина Боржемська й Іраклі Макацарія — новий склад тренерів проєкту «Зважені та щасливі»-9 — прибули на червону доріжку як гості. Якими знімками наставники «зважених» здивували шанувальників — дивіться у матеріалі.

Успішний кінопродюсер і тренер Іраклі Макацарія відправився до Одеси, щоб познайомитися з новими якісними фільмами. На червоній доріжці чоловік з’явився не сам, а в парі зі своєю колегою по проєкту «Зважені та щасливі»-9.

Фото: Instagram Іраклі Макацарія

Фото: Instagram Іраклі Макацарія

Незабаром на сторінці Марини Боржемської в Instagram з’явилося фото, на якому Іраклі вручає їй троянду. Однак щоб не інтригувати зайвий раз шанувальників, чарівна тренерка зізналася, що це просто жарт і вдалий кадр.

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иракли и марина боржемская

Фото: Instagram Марини Боржемської

Про те, що між тренерами прекрасні дружні взаємини, відомо давно. Однак на проєкті вони стануть справжніми суперниками, яким доведеться поборотися за перемогу!

Не пропустіть вже восени на телеканалі СТБ новий сезон реаліті «Зважені та щасливі»-9!

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