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Главные герои проекта «Холостяк» на Одесском международном кинофестивале

15.07.2019

Одесский международный кинофестиваль собрал всех звезд украинского шоу-бизнеса. На красной дорожке появились главные герои романтического проекта «Холостяк». Четверо мужчин, которые каждую весну собирали зрителей у телеэкранов, встретились на фестивале и сделали совместное фото. Подробнее читайте в материале.

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Проект «Холостяк» уже 9 сезонов подряд показывает романтические истории с участием завидных холостяков страны. Где, как не на кинофестивале, могли встретиться четыре главных героя реалити?

Никита Добрынин и Даша Квиткова посетили Одесский международный кинофестиваль, где прошлись по красной дорожке за руки. Однако они не единственная пара, которой именно проект помог встретить свою любовь. Экс-холостяк Дмитрий Черкасов также появился со своей супругой Александрой. Мужчина рассказал, что решение посетить Одессу было принято мгновенно. Пара встретилась со многими друзьями, а сам Дмитрий — даже с коллегами по проекту «Холостяк».

дмитрий черкасов с женой

Сергей Мельник – Холостяк 5-го сезона – поделился снимком с участницей романтического реалити Анетти.

сергей мельник

А вот новый тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Иракли Макацария прошелся по красной дорожке вместе с Мариной Боржемской. Более того, наставники успели сделать веселые снимки, на которых Иракли вручает Марине розу!

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холостяк одесский международный кинофестиваль

Ведущий проекта «Холостяк» Григорий Решетник поделился снимком Холостяков и предложил выбрать зрителям своего фаворита. А какой главный герой запомнился вам больше всего? Голосуйте!

Фото: Instagram

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