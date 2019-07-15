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Иракли Макацария вручил розу Марине Боржемской

15.07.2019

Состоялось открытие 10-го Одесского международного кинофестиваля. Марина Боржемская и Иракли Макацария — новый состав тренеров проекта «Зважені та щасливі»-9 — прибыли на красную дорожку в качестве гостей. Какими снимками наставники «зважених» удивили поклонников – смотрите в материале.

Успешный кинопродюсер и тренер Иракли Макацария отправился в Одессу, чтобы познакомиться с новыми качественными фильмами. На красной дорожке мужчина появился не один, а в паре со своей коллегой по проекту «Зважені та щасливі»-9.

иракли макацария

Фото: Instagram Иракли Макацария

Вскоре на страничке Марины Боржемской в Instagram появилось фото, на котором Иракли вручает ей розу. Однако чтобы не интриговать лишний раз поклонников, очаровательная тренер призналась, что это просто шутка и удачно пойманный кадр.

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марина боржемская и иракли макацария

Фото: Instagram Марины Боржемской

О том, что между тренерами прекрасные дружеские отношения, известно давно. Однако на проекте они станут настоящими соперниками, которым придется побороться за победу!

Не пропустите уже осенью на телеканале СТБ новый сезон реалити «Зважені та щасливі»-9! 

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