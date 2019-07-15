Иракли Макацария вручил розу Марине Боржемской

Состоялось открытие 10-го Одесского международного кинофестиваля. Марина Боржемская и Иракли Макацария — новый состав тренеров проекта «Зважені та щасливі»-9 — прибыли на красную дорожку в качестве гостей. Какими снимками наставники «зважених» удивили поклонников – смотрите в материале.

Успешный кинопродюсер и тренер Иракли Макацария отправился в Одессу, чтобы познакомиться с новыми качественными фильмами. На красной дорожке мужчина появился не один, а в паре со своей коллегой по проекту «Зважені та щасливі»-9.

Вскоре на страничке Марины Боржемской в Instagram появилось фото, на котором Иракли вручает ей розу. Однако чтобы не интриговать лишний раз поклонников, очаровательная тренер призналась, что это просто шутка и удачно пойманный кадр.

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О том, что между тренерами прекрасные дружеские отношения, известно давно. Однако на проекте они станут настоящими соперниками, которым придется побороться за победу!

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