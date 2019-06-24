22 червня 2019 року в київському Міжнародному виставковому центрі відбулося одне з найвідоміших у світі танцювальних шоу — нова програма A State of Trance 900: Lifting You Higher знаменитого голландського діджея, музиканта і продюсера Armin Van Buuren (Армін ван Бюрен). ASOT викликав величезний ажіотаж серед українських і зарубіжних фанатів трансу — до Києва з’їхалися гості з 38 країн і з усіх областей України.

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ASOT 900 — це концертне втілення однойменного авторського радіошоу Арміна ван Бюрена, що виходить на радіостанціях 84 країн світу і щотижня збирає понад 40 мільйонів слухачів.

Шоу в Києві стало частиною світового турне, яке стартувало в лютому 2019 року в рідному місті ван Бюрена Утрехті (Нідерланди).

Тисячі шанувальників електронної музики зібралися в столичному МВЦ, щоб відсвяткувати разом вихід нового епізоду A State of Trance. Якісна музика в поєднанні з унікальним лазерним шоу подарували глядачам незабутні враження. Армін подякував українській публіці за теплий прийом. Тепер шанувальники в очікуванні нового шоу від найкращого діджея світу.

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Крім самого Арміна, свої діджей-сети в МВЦ представили знамениті й трендові у світовій транс-музиці артисти:

Andrew Rayel (Эндрю Раель). Діджей і продюсер з Молдови. Отримав класичну музичну освіту, вже 7 років поспіль входить до сотні найкращих діджеїв планети за версією DJ Mag. Разом з Арміном ван Бюреном є автором відомого хіта Eiforya 2014-го року.

Gareth Emery (Гарет Емері). Британець, зірка найбільших рейвів планети, власник музичного лейблу Garuda, один із найавторитетніших музичних продюсерів жанру за всю історію. Його треки неодноразово очолювали американський чарт iTunes, а загальна кількість проданих записів перевищила п’ять мільйонів.

Khomha (Кхомха). Колумбійський діджей, автор численних хітів у стилі progressive і trance. Його композиція «Hydra» стала саундтреком популярної голлівудської комедії «Дика» (Wild Child).

Ruben de Ronde (Рубен де Ронде). Голландський діджей і продюсер, співавтор радіошоу A State of Trance та власник власного лейблу. У 2015-му його трек став гімном найбільшого транс-оупен-ейру Electronic Family Festival, а виступ в Ханої (В’єтнам) на Новий 2016-й рік зібрав понад пів мільйона слухачів.

Standerwick. Вперше в Україні! Британський діджей та музикант, чий спільний суперуспішний реліз із Gareth Emery і Haliene «Saving Light» став першим треком в жанрі транс, що очолив головний чарт Beatport Top-100. До 2017-го став найбільш продаваним продюсером цифрового магазину Beatport: його треки п’ять разів посідали перше місце, десять разів потрапляли в Top-5 і шість разів у Top-10.

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Армін ван Бюрен — один із найвідоміших і найтитулованіших діджеїв і продюсерів у світі електронної музики. За свою кар’єру він п’ять разів ставав найкращим діджеєм світу за версією авторитетного рейтингу DJ Mag Top-100 DJ’s, а протягом останніх 17 років не залишав його Top-5. Крім цього, був удостоєний безлічі нагород і титулів, серед яких 14 DJ Awards, 45 International Dance Music Awards, 2 International Golden Gnome Awards й десятки інших.

Сольне шоу ван Бюрена Armin Only було представлено понад 100 разів у 68 країнах світу, в тому числі й в Україні.

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Фото надані концертною агенцією «VIRUS Music»

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