22 червня 2019 року в київському Міжнародному виставковому центрі відбудеться одне з найбільш відомих у світі танцювальних шоу — нова програма «A State of Trance 900: Lifting You Higher» знаменитого голандського діджея, музиканта і продюсера Armin Van Buuren (Армін ван Бюрен). Читайте подробиці в матеріалі.

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Анонс ASOT викликав величезний ажіотаж серед українських і зарубіжних фанатів трансу — до Києва з’їдуться гості з 38 країн і з усіх областей України. Судячи з динаміки продажів, ASOT 900 в Україні очікує sold out. Квитки в VIP-FAN і FAN-1 вже повністю розпродані, у продажу залишилася обмежена кількість FAN-2.

Квитки можна придбати на сайті concert.ua.

ASOT 900 — це концертне втілення однойменного авторського радіошоу Арміна ван Бюрена, яке виходить на радіостанціях 84 країн світу і щотижня збирає понад 40 мільйонів слухачів.

Шоу в Києві стане частиною світового турне, яке стартувало в лютому 2019 року в рідному місті ван Бюрена Утрехті (Нідерланди).

Крім самого Арміна свої діджей-сети в МВЦ представлять знамениті й трендові в світовій транс-музиці артисти:

Andrew Rayel (Эндрю Раель). Диджей и продюсер из Молдовы, получил классическое музыкальное образование, уже 7 лет подряд входит в сотню лучших диджеев планеты по версии DJ Mag. Вместе с Армином ван Бюреном является автором знаменитого хита Eiforya 2014-го года.

Диджей и продюсер из Молдовы, получил классическое музыкальное образование, уже 7 лет подряд входит в сотню лучших диджеев планеты по версии DJ Mag. Вместе с Армином ван Бюреном является автором знаменитого хита Eiforya 2014-го года. Gareth Emery (Гарет Емері). Британець, зірка найбільших рейвів планети, власник музичного лейблу Garuda, один з найавторитетніших музичних продюсерів жанру за всю історію його існування. Його треки неодноразово очолювали американський чарт iTunes, а загальна кількість проданих записів перевищила п’ять мільйонів.

Британець, зірка найбільших рейвів планети, власник музичного лейблу Garuda, один з найавторитетніших музичних продюсерів жанру за всю історію його існування. Його треки неодноразово очолювали американський чарт iTunes, а загальна кількість проданих записів перевищила п’ять мільйонів. Khomha (Кхомха). Колумбійський діджей, автор численних хітів в стилі progressive і trance. Його композиція Hydra стала саундтреком популярної голлівудської комедії « Дика » (Wild Child).

Колумбійський діджей, автор численних хітів в стилі progressive і trance. Його композиція Hydra стала саундтреком популярної голлівудської комедії Дика (Wild Child). Ruben de Ronde ( Рубен де Ронде ). Голандський діджей і продюсер, співавтор радіошоу A State of Trance і власник власного лейбла. У 2015-му його трек став гімном найбільшого транс-оупен-ейру Electronic Family Festival, а виступ в Ханої (В’єтнам) на Новий 2016 й рік зібрав понад півмільйона слухачів.

Голандський діджей і продюсер, співавтор радіошоу A State of Trance і власник власного лейбла. У 2015-му його трек став гімном найбільшого транс-оупен-ейру Electronic Family Festival, а виступ в Ханої (В’єтнам) на Новий 2016 й рік зібрав понад півмільйона слухачів. Вперше в Україні! Британський діджей та музикант, чий спільний суперуспішний реліз з Gareth Emery і Haliene « Saving Light » став першим треком в жанрі транс, який очолив головний чарт Beatport Top 100. До 2017-го став найбільш продаваним продюсером цифрового магазину Beatport – його треки п’ять разів посідали перше місце, десять разів потрапляли в Top 5 і шість разів у Top 10.

Армін ван Бюрен — один з найвідоміших і найтитулованіших діджеїв і продюсерів у світі електронної музики. За свою кар’єру він п’ять разів ставав кращим діджеєм світу за версією авторитетного рейтингу DJ Mag Top 100 DJs, а протягом останніх 17 років не залишав його Топ-5. Крім цього був удостоєний безлічі нагород і титулів, серед яких 14 DJ Awards, 45 International Dance Music Awards, 2 International Golden Gnome Awards й десятки інших.

Сольне шоу ван Бюрена Armin Only було представлено понад 100 разів на 5 континентах в 68 країнах світу, в тому числі й в Україні.

У 2012 році шоу A State of Trance 550 в Києві зібрало в МВЦ понад 15 тисяч глядачів, квитки закінчилися ще до події.

Дивіться трейлер «A State of Trance 900: Lifting You Higher» Line-Up в Києві:

Фото взято з Instagram: arminvanbuuren

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