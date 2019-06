22 июня 2019 года в киевском Международном выставочном центре состоится одно из наиболее известных в мире танцевальных шоу — новая программа «A State of Trance 900: Lifting You Higher» знаменитого голландского диджея, музыканта и продюсера Armin Van Buuren (Армин ван Бюрен). Читайте подробности в материале.

Анонс шоу «A State of Trance 900: Lifting You Higher» (ASOT) вызвал огромный ажиотаж среди украинских и зарубежных фанатов транса — в Киев съедутся гости из 38 стран и со всех областей Украины. Судя по динамике продаж, ASOT 900 в Украине ожидает sold out. Билеты в VIP-FAN и FAN-1 уже полностью распроданы, в продаже осталось ограниченное количество FAN-2.

ASOT 900 — это концертное воплощение одноименного авторского радиошоу Армина ван Бюрена, которое выходит на радиостанциях 84 стран мира и еженедельно собирает более 40 миллионов слушателей.

Шоу в Киеве станет частью мирового турне, которое стартовало в феврале 2019 года в родном городе ван Бюрена Утрехте (Нидерланды).

Помимо самого Армина свои диджей-сеты в МВЦ представят знаменитые и трендовые в мировой транс-музыке артисты:

Andrew Rayel (Эндрю Раель). Диджей и продюсер из Молдовы, получил классическое музыкальное образование, уже 7 лет подряд входит в сотню лучших диджеев планеты по версии DJ Mag. Вместе с Армином ван Бюреном является автором знаменитого хита Eiforya 2014-го года.

Армин ван Бюрен – один из самых известных и титулованных диджеев и продюсеров в мире электронной музыки. За свою карьеру он пять раз становился лучшим диджеем мира по версии авторитетного рейтинга DJ Mag Top 100 DJs, а на протяжении последних 17 лет не покидал его Топ-5. Помимо этого был удостоен множества наград и титулов, среди которых 14 DJ Awards, 45 International Dance Music Awards, 2 International Golden Gnome Awards и десятки других.

Сольное шоу ван Бюрена Armin Only было представлено более 100 раз на 5 континентах в 68 странах мира, в том числе и в Украине.

В 2012 году шоу A State of Trance 550 в Киеве собрало в МВЦ более 15 тысяч зрителей, билеты закончились еще до события.

Смотрите трейлер «A State of Trance 900: Lifting You Higher» Line-Up в Киеве:

