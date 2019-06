16 червня в НСК «Олімпійський» відбувся грандіозний концерт культового американського рок-гурту Kiss. У рамках прощального світового турне «End Of The Road World Tour» колектив уперше виступив в Україні. Чим запам’яталося глядачам шоу американських зірок? І хто з українських знаменитостей відвідав захід? Читайте подробиці.

Неділя 16 червня жителям і гостям столиці запам’яталася виступом легендарного рок-колективу Kiss. Вперше за 45 років гурт приїхав до України з грандіозним шоу в рамках свого прощального туру «End Of The Road World Tour».

Тисячі шанувальників Kiss зібралися на НСК «Олімпійський», щоб подивитися живий виступ кумирів. Глядачі відривалися під усіма улюблені хіти «Rock and Roll All Nite», «Detroit Rock City», «I Was Made for Lovin ‘You», «Lick It Up», «Heaven’s on Fire» тощо. Музиканти показали свої найкращі концертні трюки — яскраві феєрверки, гітари, що вибухають і димлять, «дихання вогню» і, звичайно ж, політ над сценою вокаліста Пола Стенлі. Багато людей прийшли на концерт з дітьми — на піснях Kiss виросло не одне покоління.

Українські селебріті також не залишилися осторонь. Популярний співак, суддя вокального шоу «Х-фактор» Олег Винник прийшов на концерт, щоб насолодитися музикою світових зірок і зарядитися їхньою божевільною енергією. Також на концерті фанати помітили співачку Ірину Білик. Зірка ґрунтовно підготувалася до заходу: одяг та макіяж артистки було дібрано у фірмовому стилі Kiss.

Kiss — популярний американський рок-гурт, який грає в жанрах глем-рок, хард-рок і авторському напрямі шок-рок. На рахунку колективу понад сорок п’ять золотих і платинових альбомів, а кількість проданих аудіозаписів перевищила 100 мільйонів. Також музиканти можуть похизуватися почесним місцем у «Залі слави рок-н-ролу».

Гурт було створено в січні 1973 року в Нью-Йорку Джином Сіммонсом та Полом Стенлі. На київській сцені виступали Джин Сіммонс, Пол Стенлі, Ерік Сінгер і Томмі Тайер.

У 2018 році під час телешоу America’s Got Talent колектив оголосив, що йде зі сцени. Щоб попрощатися зі своїми шанувальниками, музиканти вирушають у світове турне. «Це буде найграндіозніше шоу з усіх, що ми коли-небудь робили, — заявили учасники Kiss. — Ми збираємося піти зі сцени такими ж, якими зійшли на неї: непримиренними та неприборканими!».

Дякуємо за надані фото компанії «Аншлаг»!

Фотограф: Оля Zitch Закревська

Автор: Альона Ткаченко

