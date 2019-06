16 июня в НСК «Олимпийский» состоялся грандиозный концерт культовой американской рок-группы Kiss. В рамках прощального мирового турне «End Of The Road World Tour» коллектив впервые выступил в Украине. Чем запомнилось зрителям шоу американских звезд? И кто из украинских знаменитостей посетил мероприятие? Читайте подробности.

Воскресенье 16 июня жителям и гостям столицы запомнилось выступлением легендарного рок-коллектива Kiss. Впервые за 45 лет группа приехала в Украину с грандиозным шоу в рамках своего прощального тура «End Of The Road World Tour».

Тысячи поклонников Kiss собрались на НСК «Олимпийский», чтобы посмотреть живое выступление кумиров. Зрители отрывались под всеми любимые хиты «Rock and Roll All Nite», «Detroit Rock City», «I Was Made for Lovin’ You», «Lick It Up», «Heaven’s on Fire» и прочие. Музыканты показали свои лучшие концертные трюки — яркие фейерверки, взрывающиеся и дымящиеся гитары, «дыхание огня» и, конечно же, полет над сценой вокалиста Пола Стэнли. Многие пришли на концерт с детьми — на песнях Kiss выросло не одно поколение.

Украинские селебрити также не остались в стороне. Популярный певец, судья вокального шоу «Х-фактор» Олег Винник пришел на концерт, чтобы насладиться музыкой мировых звезд и зарядиться их безумной энергией. Также на концерте фанаты заметили певицу Ирину Билык. Звезда основательно подготовилась к мероприятию: одежда и макияж артистки были подобраны в фирменном стиле Kiss.

Kiss — популярная американская рок-группа, играющая в жанрах глэм-рок, хард-рок и авторском направлении шок-рок. На счету коллектива более сорока пяти золотых и платиновых альбомов, а количество проданных аудиозаписей превысило 100 миллионов. Также ребята могут похвастаться почетным местом в «Зале славы рок-н-ролла».

Группа была основана в январе 1973 года в Нью-Йорке Джином Симмонсом и Полом Стэнли. На киевской сцене выступали Джин Симмонс, Пол Стэнли, Эрик Сингер и Томми Тайер.

В 2018 году во время телешоу America’s Got Talent коллектив объявил, что уходит со сцены. Чтобы попрощаться со своими поклонниками, музыканты отправляются в мировой тур. «Это будет самое грандиозное шоу из всех, что мы когда-либо делали, — заявили участники Kiss. — Мы собираемся уйти со сцены такими же, какими взошли на нее: непримиримыми и неукротимыми!».

