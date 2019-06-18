Куди піти на вихідних: концерт Armin Van Buuren у Києві
Як провести вихідні в червні 2019 року? Відповідь на це запитання знає редакція сайту STB.UA! Адже 22 червня Києву пощастить стати частинкою нового світового шоу одного з найвідоміших діджеїв в світі електронної музики — Armin Van Buuren. Коли відбудеться захід? І що потрібно знати про популярного артиста? Читайте подробиці в нашому матеріалі.
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Як провести вихідні в червні 2019 року: концерт Armin Van Buuren «A State of Trance 900: Lifting You Higher»
Один з найкращих і титулованих діджеїв в світі електронної музики Armin Van Buuren приїде в Україну з новим грандіозним шоу! Києву пощастило стати частиною шоу «A State of Trance 900: Lifting You Higher».
Де: Міжнародний Виставковий Центр, Броварський просп, 15
Коли: 22 червня, 21:00
Ціна: від 99 грн
Квитки можна придбати на сайті concert.ua.
Про артиста:
Armin Van Buuren — знаменитий голландський діджей, музикант і продюсер. За свою кар’єру він п’ять разів ставав кращим діджеєм світу за версією авторитетного рейтингу DJ Mag Top 100 DJs, а протягом останніх 17 років не залишав його Топ-5. Крім цього був удостоєний безлічі нагород і титулів, серед яких 14 DJ Awards, 45 International Dance Music Awards, 2 International Golden Gnome Awards й десятки інших.
Сольне шоу ван Бюрена Armin Only було представлено понад 100 разів на 5 континентах в 68 країнах світу, в тому числі й в Україні.
Приходьте на концерт Armin Van Buuren «A State of Trance 900: Lifting You Higher», і ваші вихідні в червні 2019 року стануть незабутніми!
Фото взято з Instagram: arminvanbuuren