22 июня 2019 года в киевском Международном выставочном центре состоялось одно из наиболее известных в мире танцевальных шоу — новая программа A State of Trance 900: Lifting You Higher знаменитого голландского диджея, музыканта и продюсера Armin Van Buuren (Армин ван Бюрен). ASOT вызвал огромный ажиотаж среди украинских и зарубежных фанатов транса — в Киев съехались гости из 38 стран и со всех областей Украины.

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ASOT 900 — это концертное воплощение одноименного авторского радиошоу Армина ван Бюрена, которое выходит на радиостанциях 84 стран мира и еженедельно собирает более 40 миллионов слушателей.

Шоу в Киеве стало частью мирового турне, которое стартовало в феврале 2019 года в родном городе ван Бюрена Утрехте (Нидерланды).

Тысячи поклонников электронной музыки собрались в столичном МВЦ, чтобы отпраздновать вместе выход нового эпизода A State of Trance. Качественная музыка в сочетании с уникальным лазерным шоу подарили зрителям незабываемые впечатления. Армин поблагодарил украинскую публику за теплый прием. Теперь поклонники в ожидании нового шоу от лучшего диджея в мире.

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Помимо самого Армина, свои диджей-сеты в МВЦ представили знаменитые и трендовые в мировой транс-музыке артисты:

Andrew Rayel (Эндрю Раель). Диджей и продюсер из Молдовы. Получил классическое музыкальное образование, уже 7 лет подряд входит в сотню лучших диджеев планеты по версии DJ Mag. Вместе с Армином ван Бюреном является автором знаменитого хита Eiforya 2014-го года.

Gareth Emery (Гарет Эмери). Британец, звезда крупнейших рейвов планеты, владелец музыкального лейбла Garuda, один из самых авторитетных музыкальных продюсеров жанра за всю историю. Его треки неоднократно возглавляли американский чарт iTunes, а общее количество проданных записей превысило пять миллионов.

Khomha (Кхомха). Колумбийский диджей, автор многочисленных хитов в стиле progressive и trance. Его композиция «Hydra» стала саундтреком популярной голливудской комедии «Оторва» (Wild Child).

Ruben de Ronde (Рубен де Ронде). Голландский диджей и продюсер, соавтор радиошоу A State of Trance и владелец собственного лейбла. В 2015-м его трек стал гимном самого большого транс-оупен-эйра Electronic Family Festival, а выступление в Ханое (Вьетнам) на Новый 2016-й год собрало более полумиллиона слушателей.

Standerwick. Впервые в Украине! Британский диджей и музыкант, чей совместный суперуспешный релиз с Gareth Emery и Haliene «Saving Light» стал первым треком в жанре транс, возглавившим главный чарт Beatport Top-100. К 2017-му стал самым продаваемым продюсером цифрового магазина Beatport: его треки пять раз занимали первое место, десять раз попадали в Top-5 и шесть раз в Top-10.

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Армин ван Бюрен — один из самых известных и титулованных диджеев и продюсеров в мире электронной музыки. За свою карьеру он пять раз становился лучшим диджеем мира по версии авторитетного рейтинга DJ Mag Top-100 DJ’s, а на протяжении последних 17 лет не покидал его Top-5. Помимо этого, был удостоен множества наград и титулов, среди которых 14 DJ Awards, 45 International Dance Music Awards, 2 International Golden Gnome Awards и десятки других.

Сольное шоу ван Бюрена Armin Only было представлено более 100 раз в 68 странах мира, в том числе и в Украине.

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Фото предоставлены концертным агентством «VIRUS Music»

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