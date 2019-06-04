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Домашній лимонад з апельсинів: рецепт приготування

04.06.2019

Домашній лимонад добре втамовує спрагу і є цінним джерелом вітамінів для нашого організму. Тим паче якщо використовувати для його приготування не тільки лимони, а й інші фрукти. Наприклад, соковиті апельсини! Спеціально для читачів STB.UA  учасник  «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко приготував рецепт найсмачнішого лимонаду із апельсинів. 

апельсиновый лимонад рецепт

Домашній апельсиновий лимонад

Складові:

  • 1,5 кг апельсинів
  • 4 лимони
  • 7 скл. газованої мінеральної води
  • ¼ скл. меду
  • 4 гілочки м’яти
  • кубики льоду

Спосіб приготування:

  1. Мінеральну воду попередньо поставити в холодильник на 2 год. Апельсини і лимони вимити, розрізати навпіл і віджати сік.
  2. Змішати сік апельсина і лимона у великому глечику. Додати мед і ретельно перемішати. Поставити в холодильник на 1 год.
  3. Коли рідина охолоне, влити мінеральну воду в глечик з соком і перемішати. Додати лід, прикрасити м’ятою і кружечками апельсинів.

Смачного!

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