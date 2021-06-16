Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Лімончело: рецепт приготування від учасника «МастерШеф»

16.06.2021

Лімончело — один із найпопулярніших лікерів в Італії — став фаворитом і українських поціновувачів міцних напоїв. Доступні інгредієнти та проста технологія дозволяють приготувати лімончело в домашніх умовах. Головне — вибрати свіжі та ароматні лимони. Спеціально для читачів STB.UA учасник «МастерШеф. Професіонали» Дмитро Шевченко підготував рецепт смачного лімончело. 

лимончелло

Інгредієнти:

  • лимони середнього розміру — 5–6 шт.
  • виноградний спирт 96% — 500 мл або горілка (очищений самогон 40%) — 700 мл
  • бутильована вода — 500 мл (для спирту) або 300 мл (для горілки)
  • цукор — 450 г

Більше на тему: М’ятний лікер: рецепт приготування в домашніх умовах

Спосіб приготування:

  1. Промийте лимони теплою водою, витріть паперовим рушником та акуратно зніміть цедру. Не зачепіть білу м’якоть, тому що лікер може вийти гірким.
  2. Викладіть цедру в трилітрову банку, залийте спиртом (горілкою) та щільно закрийте кришкою.
  3. Настоюйте 15 днів за температури 18–25°C у місці, захищеному від прямих сонячних променів. Раз на добу інтенсивно струшуйте банку.
  4. Процідіть настій через сито або марлю.
  5. Відіжміть цедру насухо.
  6. Приготуйте сироп. Насипте цукор у каструлю з підігрітою водою. Доведіть до кипіння та проваріть на середньому вогні 3–5 хвилин, постійно знімайте білу піну. Охолодіть сироп до кімнатної температури.
  7. З’єднайте лимонну настоянку і цукровий сироп. Розлийте лікер по пляшках, герметично закрийте та настоюйте 7 днів у темному, прохолодному місці.
  8. Пийте лімончело холодним або з льодом у чистому вигляді або додавайте до коктейлів.
  9. Лімончело може зберігатися в темному місці до 5 років.

Більше на тему: Кавовий лікер: рецепт покроково

Не пропустіть 3 випуск «МастерШеф. CELEBRITY» вже в цієї суботи, 19 червня, о 21:00 на телеканалі СТБ.

Читайте нас також у Viber та Telegram СТБ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Spelling error report

The following text will be sent to our editors:

Send