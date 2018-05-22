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Телеканал СТБ / Як приготувати смузі: топ-10 корисних рецептів

Як приготувати смузі: топ-10 корисних рецептів

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На приготування смачного і поживного смузі з фруктів, ягід або овочів потрібно не більше декількох хвилин, а користь від таких ласощів очевидна! Достатньо просто змішати інгредієнти на ваш смак у чаші блендера і збити. Найцікавіші рецепти смузі з полуниці, малини, селери, апельсина, банана, моркви знайдете в нашому матеріалі. Беріть на замітку!

смузи

Як приготувати смузі в домашніх умовах?

Дуже просто. Попередньо підготуйте фрукти, ягоди або овочі для вашого смузі – вимийте, очистіть від кісточок і шкірки, і за необхідності крупно наріжте. Складіть все у блендер і збийте. Апетитний коктейль, що містить максимум користі та вітамінів, готовий! Якщо хочете спробувати незвичайні поєднання інгредієнтів, скористайтеся ідеями рецептів смузі від редакції stb.ua.

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Банановий смузі з арахісовою пастою і вівсянкою

смузи из банана

2 банана + 2 ст. л. арахісової пасти + 3 ст. л. вівсяних пластівців + ¾ ст. молока + ¾ ст. ряжанки

Черешнево-шоколадний смузі «Темний ліс»

смузи из черешни

1 ст. черешні + ½ стиглого банана + 1 ст. л. какао-порошку + ½ ч. л. ваніліну + ½ ст. молока + шоколадна стружка для прикраси

Помаранчевий смузі

смузи из моркови и апельсина

1 морква + 1 паличка стеблової селери + 1 апельсин + 1 ч. л. тертого кореня імбиру + 1 ст. л. меду + ½ ст. льоду

Смузі «Яблучний пиріг»

смузи из яблок

2 яблука + ½ ст. йогурту без добавок + ¼ ч. л. ваніліну + 1 ч. л. коричневого цукру + 1 ч. л. мускатного горіха + 1 ч. л. кориці + ½ склянки кубиків льоду

Зелений детокс-смузі

смузи из авокадо

½ авокадо + 2 огірка + 1 жменя листя шпинату + 2 ст л. лляної олії + ½ ст. фільтрованої води + ¼ ст. мигдалевого молока + 1 ст. л. соку лайма + кілька гілочок м’яти + дрібка морської солі

Смузі з літніх ягід

смузи из ягод

½ ст. полуниці + ½ ст. малини + ½ ст. ожини + ½ ст. лохини + ¼ ст. журавлини + 100 мл нежирних вершків

Пряний буряковий смузі

смузи из свеклы

1 буряк + ½ ст. яблучного соку + ½ ч. л. меленого імбиру + ½ ч. л. кардамону + ½ ст. льоду + м’ята для прикраси

Смузі «Піна колада»

смузи из ананасов

1 ст. свіжого або консервованого ананаса + 1 ст. молока + 1 банан + 2 ч. л. меду + 1 ст. л. кокосової стружки + ½ ст. льоду

М’ятний смузі з кавуна

смузи из арбуза

300 г кавуна + 1 ківі + ½ ст. йогурту + 2 ст. л. соку лимона + 2 ст. л. соку лайма + 5 гілочок м’яти + ½ ст. льоду

Смачного!

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