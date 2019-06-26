Холодна кава — чудовий освіжаючий напій, який прекрасно підходить для втамування спраги у літню спеку. Учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик зробив добірку найсмачніших рецептів холодної кави. Більше — у матеріалі.

Топ-5 рецептів холодної кави

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Холодна кава з бананом

Інгредієнти:

Охолоджена кава еспресо — 250 мл

Банан — 1 шт.

Знежирений йогурт — 250 мл

Кориця — 1/4 ч. л.

Какао-порошок — 1/2 ст. л.

Спосіб приготування:

Зробіть з банана пюре. Додайте в бананову суміш йогурт. Все збийте. Додайте свіжозаварену каву і ще раз збийте. Далі додайте какао та корицю.

Класична кава з льодом

Інгредієнти:

Міцна охолоджена кава — 2 чашки

Кубики льоду — 1 чашка

Цукор — за смаком

Вершки — за смаком

Спосіб приготування:

Покласти кубики льоду у велику склянку. Вилити каву у лід та додати цукор. Прикрасити все збитими вершками.

Цитрусова холодна кава

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Інгредієнти:

Свіжозварена кава — 300 мл

Лимонний сік — 2 ст. л.

Цукрова пудра — 2 ст. л.

Лід — за смаком

Лайм — 1 долька

Спосіб приготування:

Влийте у банку лимонний сік, додайте пудру, лід та холодну каву. Закрийте банку і потрясіть. Далі перелийте напій у склянку.

Холодна кава із солоною карамеллю

Інгредієнти:

Свіжозварена кава — 250 мл

Карамельний сироп — 1 ст. л.

Морська сіль — 1 дрібка

Лід — за смаком

Спосіб приготування:

Перелийте каву в банку з кришкою, що закручується. Додайте карамельний сироп та сіль. Закрийте банку і гарненько потрясіть.

Холодна кава з шоколадним сиропом

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Інгредієнти:

Свіжозварена кава — 1 чашка

Будь-яке морозиво — 1 чашка

Шоколадний сироп — 2 ст.л.

Збиті вершки — 2 ст.л.

Лід — за смаком

Цукор — за смаком

Спосіб приготування:

У ємність покладіть лід та вилийте каву. Злегка охолоджені вершки збийте, трохи підсолодивши цукром. Морозиво залийте шоколадним сиропом, але в іншій ємності. Далі обережно додайте охолоджену каву.

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