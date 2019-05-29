13 простих освіжаючих напоїв від Шеви Дімарика
Уже дуже скоро настане перший день літа, а це означає, що нас чекає цілих 92 спекотних дні! Склянка прохолодного напою в спеку – справжній порятунок! А приготувавши його самостійно, ви зможете відмовитися від газованої води і магазинних напоїв! Учасник «МастерШеф. Професіонали» Шева Дімарик зробив добірку 13 найкращих освіжаючих літніх напоїв, які можна легко і просто приготувати вдома. Читайте в матеріалі.
Полуниця, лайм, огірок
Інгредієнти:
- нарізана полуниця – 1 скл.
- нарізаніх огірки – 1 скл.
- нарізаний лайм – 2 шт.
- листя м’яти – 1/4 скл.
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- У глечику змішати лід, лайм, полуницю і огірки.
- Листя м’яти подрібнити і додати в глечик.
- Залити холодною фільтрованою водою.
- Трохи почавити фрукти, щоб вони віддали більше смаку.
- Дати постояти мінімум 1 годину.
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Полуниця, лимон і базилік
Інгредієнти:
- полуниця, розрізана навпіл – 4–6 ягід
- лимон (нарізаний) – 1/2 частина
- свіжий базилік – невелика жменя
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- Наповнити глечик льодом і фруктами.
- Листя базиліка подрібнити і додати в глечик, щоб він віддав свій аромат.
- Залити холодною фільтрованою водою.
- Дати постояти принаймні 1 годину. Якщо немає часу чекати, поколоти фрукти виделкою, щоб вони швидше дали сік.
Чорниця і апельсин
Інгредієнти:
- апельсин (нарізаний) – 2 шт.
- чорниця – жменька
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- Змішати всі інгредієнти в глечику.
- Поставити в холодильник на 2–24 години, щоб дозволити воді настоятися.
- Можна розчавити чорницю, щоб вона дала більше соку.
Кавун і м’ята
Інгредієнти:
- кавун (нарізаний) – 500 г
- листя м’яти
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- Змішати кавун, м’яту і лід в глечику, а потім залити водою.
- Залишити в холодильнику на 2–8 годин.
- Для отримання більш яскравого смаку кількість кавуна і м’яти можна збільшити.
Апельсин і огірок
Інгредієнти:
- апельсин (великий) – 2 шт.
- лимон – 1 шт.
- огірок (великий) – 1/2 частина
- свіжа м’ята – 1 жменя
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- Апельсини, лимон і огірок нарізати, покласти в глечик, залити водою.
- Трохи придавити фрукти, щоб вони віддали більше смаку.
- М’яту подрібнити, додати в глечик.
Апельсин і кінза
Інгредієнти:
- кінза / м’ята / базилік
- апельсин (нарізаний) – 2 шт.
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- У глечику змішати лід і нарізані апельсини.
- Листя кінзи подрібнити і додати в глечик.
- Залити холодною фільтрованою водою.
- Трохи придавити фрукти, щоб вони віддали більше смаку.
- Дати постояти мінімум 1 годину.
Грейпфрут і розмарин
Інгредієнти:
- грейпфрут (нарізаний) – 1/2 частина
- розмарин – кілька гілочок
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- У глечику змішати лід і нарізаний грейпфрут.
- Додати розмарин.
- Залити холодною фільтрованою водою.
- Залишити в холодильнику на ніч.
Малина, пелюстки троянди і ваніль
Інгредієнти:
- малина – 200 г
- ваніль – паличка
- пелюстки троянди
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- У глечику змішати всі інгредієнти.
- Залити холодною фільтрованою водою.
- Залишити в холодильнику на ніч.
Чорниця і лаванда
Інгредієнти:
- чорниця – 250 г
- квіти лаванди
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- У глечику змішати ягоди і квіти лаванди і залити водою.
- За бажання ягоди можна придавити.
- Поставити в холодильник мінімум на 30 хвилин.
- При подачі додати лід.
Ківі та огірок
Інгредієнти:
- ківі (очищені) – 6 шт.
- очищений огірок (великий) – 1 шт.
- цукор – за смаком
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- За допомогою блендера перемішати до однорідної маси ківі, огірок, цукор і 2 склянки води.
- Перелити в глечик і влити ще 4 склянки води.
- Додати лід.
- При подачі прикрасити шматочками ківі.
Диня, лайм і малина
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Інгредієнти:
- диня (невелика зріла) – 1 шт.
- цукор – 1/2 склянки
- лайм – 5 шт.
- малина – 1 стакан
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- Розрізати диню навпіл, видалити насіння ложкою, очистити м’якоть від шкірки і нарізати шматочками.
- Подрібнити диню в блендері. Використовуючи сито, віджати сік.
- Перелити сік дині в глечик і додати 4 склянки води.
- Вичавити сік з лайма і розмішати в ньому цукор до повного розчинення.
- Перелити лаймовий сік в глечик, додати туди ягоди малини і лід.
Кавун і кокос
Інгредієнти:
- м’якоть кавуна (очищена від кісточок) – 0,5 кг
- кокосова вода – 4 скл.
- свіжовичавлений сік лайма – 2 ст. л.
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- Подрібнити кавун у блендері.
- Через сито віджати кавуновий сік. Перелити його в глечик.
- Додати кокосову воду і сік лайма.
- Поставити в холодильник мінімум на 1 годину.
- Подавати з льодом.
Манго і лайм
Інгредієнти:
- манго (нарізати шматочками) – 2 скл.
- свіжовичавлений сік лайму – 2 ст. л.
- цукор – 4 столові ложки
- холодна фільтрована вода
- лід
Приготування:
- Перемішати все, крім льоду, за допомогою блендера.
- Додати лід.