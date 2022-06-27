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Домашний лимонад из апельсинов: рецепт приготовления от участника «МастерШеф»

27.06.2022

Домашний лимонад хорошо утоляет жажду и является настоящим кладезем витаминов для нашего организма. Тем более если использовать для его приготовления не только лимоны, но и другие фрукты. Например, сочные апельсины! Специально для читателей STB.UA участник «МастерШеф. Профессионалы» Дмитрий Шевченко подготовил рецепт самого вкусного лимонада из апельсинов. 

апельсиновый лимонад рецепт

Ингредиенты:

  • апельсины – 1,5 кг
  • лимоны – 4 шт.
  • газированная минеральная вода – 7 стаканов
  • мед – 1,4 стакана
  • веточки мяты – 4 шт.
  • кубики льда

Как сделать домашний апельсиновый лимонад: рецепт

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Приготовление:

  1. Минеральную воду предварительно поставить в холодильник на 2 ч. Апельсины и лимоны вымыть, разрезать пополам и отжать сок.
  2. Смешать сок апельсина и лимона в большом кувшине. Добавить мед и тщательно перемешать. Убрать в холодильник на 1 час.
  3. Когда жидкость достаточно охладится, влить минеральную воду в кувшин с соком и перемешать. Добавить лед, украсить мятой и кружочками апельсинов. 

Как сделать домашний апельсиновый лимонад: рецепт

Приятного аппетита!

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Не пропустите 4 выпуск «МастерШеф. CELEBRITY» уже в эту субботу, 26 июня, в 21:00 на телеканале СТБ.

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