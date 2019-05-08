«Доньки-матері» — сімейний серіал, який ми давно чекали на телеканалі СТБ. Життя головних героїв невчасно підкидає нові зміни. Так сталося і з Наталею та Ігорем: після розлучення вони раптом дізналися, що чекають дитину. Як зміниться їхня доля цього разу? Дивіться серіал «Доньки-матері» сьогодні о 20:00!
Рано чи пізно це мало статися. Стосунки Наталії та Ігоря остаточно зіпсувались. Чоловік опинився у жахливій ситуації: керівник Ігоря забороняє жити йому на роботі. Повернутися до Наталі — теж не варіант. Чи знайде вихід із ситуації наш герой?
У вагітної Христини та Микити свої проблеми. Підлітки перестали спілкуватися через чергову сварку. Щоб хоч якось відволіктися від проблем, дівчина занурюється у навчання. Чи почне вона піклуватися про свою дитину? Чи, можливо, знову повернеться до думки про аборт?
Дивіться інтригуючий серіал «Доньки-матері» о 20:00 на телеканалі СТБ!
Video: «Доньки-матері»: як зміниться життя героїв у нових серіяхСеріал Доньки-матері - 9, 10, 11, 12 серії на сайті СТБ вже 08.05.2019. Про що сюжет дев'ятої, десятої, одинадцятої, дванадцятої серій серіалу Доньки-матері читайте в анонсі
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