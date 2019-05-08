«Дочки-матери» — семейный сериал, который мы давно ждали на телеканале СТБ. Жизнь главных героев невовремя подбрасывает новые изменения. Так случилось с Натальей и Игорем: после развода они вдруг узнали, что ждут ребенка. Как изменится их судьба на этот раз? Смотрите сериал «Дочки-матери» сегодня в 20:00!

Рано или поздно это должно было случиться. Отношения Натальи и Игоря окончательно испортились. Мужчина оказался в ужасной ситуации: руководитель Игоря запрещает жить ему на работе. Вернуться к Наталье — тоже не вариант. Найдет ли выход из ситуации наш герой?

У беременной Кристины и Никиты свои проблемы. Подростки перестали общаться из-за очередной ссоры. Чтобы хоть как-то отвлечься от проблем, девушка погружается в учебу. Начнет ли она заботиться о своем ребенке? Или, может, снова вернется к мысли об аборте?

Смотрите интригующий сериал «Дочки-матери» в 20:00 на телеканале СТБ!

Video: «Дочки-матери»: как изменится жизнь героев в новых сериях Сериал Дочки-матери - 9, 10, 11, 12 серии на сайте СТБ уже 08.05.2019. О чем сюжет девятой, десятой, одиннадцатой, двенадцатой серий сериала Дочки-матери читайте в анонсе

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