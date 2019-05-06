Яким буде ваш перший робочий день тижня розповість гороскоп на 6 травня 2019. Якщо не знаєте, як правильно вчинити – читайте наш гороскоп на сьогодні і все стане на свої місця.

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Овен

Зараз вам особливо легко буде знайти роботу, якщо ви в її пошуках. А якщо у вас вже є хороша посада, то як щодо розмови з начальником? Він схвалить вашу нову ідею і ви навіть отримаєте інвестування на її втілення в життя!

Телець

Сьогодні Тельці зможуть знайти нове джерело доходу, крім основної роботи. Варто тільки подивитися по сторонам і ви помітите багато можливостей для цього. Повірте, зараз навіть важкі завдання будуть вам по плечу!

Близнюки

Якщо ви думали про те, щоб кудись з’їздити відпочити, то краще не зараз. Вам не дуже пощастить з готелем, та й взагалі можете спізнитися на рейс або втратити багаж. Воно вам треба?

Рак

Вам зараз доведеться часто побігати, щоб отримати всі документи, які потрібні для справи. Але не лінуйтеся і не відкладайте, це важливо закінчити саме зараз, бо потім може бути пізно. А сьогодні точно все вийде!

Лев

В цей день всі ваші ідеї і думки обов’язково сподобаються начальству. Тому не бійтеся висловлювати свою думку і проявляти себе. Всі придумані вами стратегії спрацюють!

Діва

Ставте собі цілі в цей день на цілий місяць! У вас всього вийде добитися, якщо ви піднажмете. Також зірки радять почати виводити свою роботу за межі вашого міста. Беріть вище, вам там сподобається.

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Терези

Сьогодні ви зможете дуже вигідно оформити кредит або страховку, тому якщо ви цього ще не зробили, але збиралися – саме час. А ще зірки нашептали, що можливо в цей день ви отримаєте компенсацію за щось. А є за що?

Скорпіон

Вас чекає ділова зустріч сьогодні? Здається, вона може перерости в романтичну, якщо ви зустрічаєтеся з протилежною статтю. Але якщо у вас вже є друга половинка, то варто бути акуратніше, тому що з вами будуть відверто фліртувати…

Стрілець

Колеги вас дуже поважають зараз. Ви буквально можете вчити більш молоде покоління як потрібно працювати. Ось тільки самі ви зашиваєтеся. Сьогодні вам доведеться попрацювати ще і вдома.

Козеріг

Дуже любовний період у Козерогів. Вам можуть навіть зробити пропозицію вийти заміж! Або якщо ваше серце вільне, то покликати на дуже романтичне побачення, яке потім переросте в щось більше. До речі, якщо друзі звуть вас кудись, не варто відмовлятися, ви там можете з кимось познайомитися …

Водолій

Ви можете зовсім скоро заробити значну суму грошей. Якщо розібратися, то вас відвідують геніальні думки і саме зараз ви можете відкрити для себе новий напрям, який і стане тим самим джерелом гарного доходу!

Риби

Ви знову починаєте відчувати, що всередині вас наче щось змінюється. Ви як метелик, який тільки що вилупився з кокона і намагається звикнути до свого нового тіла. Займіться своїм зовнішнім виглядом, якщо ходите на тренування, не припиняйте, якщо так і не сходили на шопінг – сьогодні саме час!

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