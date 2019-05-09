Що робити цієї п’ятниці, 10 травня 2019 року, якщо субота робочий день? Ми розповімо вам в гороскопі на сьогодні, читайте в матеріалі.

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Овен

Якщо хотіли брати кредит, то сьогодні можна це зробити. Тільки будь ласка, не вдавайтеся в жодні авантюри. Будь-які ризики із законом в цей день будуть не виправдані, і потім буде тільки гірше.

Телець

В особистому житті триває незрозумілий період. Ви знову можете стикнутися з нерозумінням з боку вашого партнера, і виникне конфлікт. Серйозно поговорити і обговорити все зовсім не вдається.

Близнюки

Сьогодні вас чекає розмова з начальством. Обговоріть нові умови співпраці, адже зараз всі карти у ваших руках і ви займаєте лідируючі позиції по роботі. Може, варто заговорити про підвищення?

Рак

У вас в голові мільйон ідей і проектів для їх втілення. Вам хочеться досягати своїх цілей і йти до них, незважаючи ні на що! Ви можете почати щось нове, варто тільки повірити в себе.

Лев

Цієї п’ятниці партнер допоможе вам і обов’язково вирішить вашу проблему. Варто тільки не боятися висловлювати свої емоції та переживання, і буде кому за них постояти!

Діва

Сьогодні буде корисно зайнятися своєю освітою. Ви можете почати писати книгу або статтю, а можливо, ви складаєте зараз іспити? У цей день все пройде на ура!

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Терези

Беріть на себе найскладнішу задачу по роботі! Можете навіть експериментувати в своє задоволення і просити для роботи нове обладнання. Вам на ньому точно більше сподобається працювати.

Скорпіон

Пора вдосконалити своє хобі. Ви вже і так досягли високих результатів. Як щодо того, аби монетизувати це заняття? Адже це так прекрасно, коли улюблена справа приносить ще й дохід.

Стрілець

Зараз саме час зайнятися питанням нерухомості. Якщо збираєтесь придбати – вперед. Продати – удачі. Ну, а якщо нічого такого, то, може, вам варто переїхати? Дуже сприятливий для цього період, задумайтеся.

Козеріг

В роботі може бути багато серйозних змін. Але всі вони в кращу сторону, не варто переживати. А ось цікаві курси або майстер-класи варто взяти, вам обов’язково це піде на користь в майбутньому.

Водолій

Дуже позитивний період для продажу або купівлі автомобіля. Хоча навіть справи з нерухомістю з усіма угодами пройдуть добре. Вам пощастить в цей день буквально у всьому!

Риби

В цей день вам доведеться помотатися по місту і зібрати потрібні підписи і печатки. Ох вже ця паперова тяганина, але коли це треба робити, то це треба робити, і тут вже не відкрутитися.

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