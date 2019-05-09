Что делать в эту пятницу, 10 мая 2019 года, если суббота рабочий день? Мы расскажем вам в гороскопе на сегодня, читайте в материале.

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Овен

Если хотели брать кредит, то сегодня можно это сделать. Только пожалуйста, не ввязывайтесь ни в какие авантюры. Любые риски с законом в этот день будут не оправданы и потом будет только хуже.

Телец

В личной жизни продолжается непонятный период. Вы опять можете столкнуться с непониманием со стороны вашего партнера, и произойдет конфликт. Серьезно поговорить и обсудить все совсем не получается.

Близнецы

Сегодня вам предстоит разговор с начальством. Обсудите новые условия сотрудничества, ведь сейчас все карты в ваших руках и вы занимаете лидирующие позиции по работе. Может, стоит заговорить о повышении?

Рак

У вас в голове миллион идей и проектов для их воплощения. Вам хочется добиваться своих целей и идти к ним несмотря ни на что! Вы можете начать что-то новое, стоит только поверить в себя.

Лев

В эту пятницу партнер поможет вам и обязательно решит вашу проблему. Стоит только не бояться выражать свои эмоции и переживания и будет кому за них постоять!

Дева

Сегодня будет полезно заняться своим образованием. Вы можете начать писать книгу или статью, а возможно, вы сдаете сейчас экзамены? В этот день все пройдет на ура!

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Весы

Берите на себя самую сложную задачу по работе! Можете даже экспериментировать в свое удовольствие и просить для работы новое оборудование. Вам на нем точно больше понравится трудиться.

Скорпион

Пора усовершенствовать свое хобби. Вы уже и так добились высоких результатов. Как насчет монетизировать это занятие? Ведь это так прекрасно, когда любимое дело приносит еще и доход.

Стрелец

Сейчас самое время заняться вопросом недвижимости. Если собирались приобрести – вперед. Продать – удачи. Ну, а если ничего такого, то, может, вам стоит переехать? Очень благоприятный для этого период, задумайтесь.

Козерог

В работе может быть много серьезных перемен. Но все они в лучшую сторону, не стоит переживать. А вот интересные курсы или мастер-классы стоит взять, вам обязательно это пойдет на пользу в будущем.

Водолей

Очень положительный период для продажи или покупки автомобиля. Хотя даже с недвижимостью все сделки пройдут хорошо. Вам повезет в этот день буквально во всем!

Рыбы

В этот день вам придется помотаться по городу и собрать нужные подписи и печати. Ох уж эта бумажная волокита, но когда это надо делать, то это надо делать, и тут уже не отвертеться.

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