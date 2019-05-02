Гороскоп на травень 2019 року від екстрасенсів СТБ

Гороскоп на травень 2019 року розповість про те, як мине останній місяць весни у кожного знака зодіаку. У цей час важливо згадати про кожен момент: в роботі – більше реалізації своїх талантів, в особистому житті – не забувайте про наявність особистого життя, щодо здоров’я – більше прогулянок, менше нервів. Детальніше читайте в гороскопі на травень 2019 року.

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Гороскоп на травень 2019 – Овни

Цього року не робіть необачних вчинків. Краще спокійно пливіть за течією, вона точно направить вас у правильне русло. Не просіть підвищення по службі, кар’єрний ріст сам по собі не змусить на себе чекати. Старанна робота у минулому допоможе Овнам досягти висот і отримати вигідну пропозицію.

Гороскоп на травень 2019 – Тельці

Тельці, припиніть порожні фінансові вкладення. У травні важливо розписати всі свої витрати, щоб не відчути порожнечу в гаманці. Краще почніть відкладати на майбутній відпочинок, ви ж так давно хотіли відвідати кілька країн, відправитися в неймовірну подорож. Більше задоволення і реальної користі принесуть саме такі капіталовкладення.

Гороскоп на травень 2019 – Близнюки

Останнього весняного місяця Близнюкам варто активно зайнятися своїм здоров’ям. Стан постійної втоми вас підкосив і потрібно знову почати накопичувати сили. Можливо, краще взяти кілька вихідних, щоб як слід відпочити. Також Близнюкам необхідно пройти повне обстеження. Лікар краще знає, які вітаміни допоможуть відновити ваше здоров’я. Бажано щоранку присвячувати час зарядці, це допоможе тримати себе в тонусі цілий день.

Гороскоп на травень 2019 – Раки

Раки, припиніть постійно повертатися в минулі стосунки. Вони б не набули статусу «минулих», якби все було чудово. Краще згадайте про негативні моменти, і тоді ностальгію як рукою зніме. Цей стан не ваш супутник цього місяця, краще впевнено рухатися вперед, пізнавайте щось нове. У пошуках нових горизонтів ви знайдете щастя!

Гороскоп на травень 2019 – Леви

На жаль, найближчим часом Леви відпочивати не будуть. Але не турбуйтеся, адже це саме той час, щоб повністю реалізувати свої таланти. Проведіть місяць з користю, будуйте світле майбутнє. Щодо справ амурних переживати не варто! Ревнощі іноді вас поглинають, але конфлікт з вашою половинкою вщухне. Уже в кінці травня Леви відчують легкість в житті та зрозуміють, що настав час для довгоочікуваної відпустки.

Гороскоп на травень 2019 – Діви

Цей місяць ви запам’ятаєте на все життя. На Дів чекає серйозний розвиток у кар’єрному і особистому житті. Все піде як по маслу! Ви старанно працювали для досягнення висот, вже й не вірили в те, що доля до вас прихильна? А дарма! Головне, потім правильно розставити пріоритети.

Гороскоп на травень 2019 – Терези

Фінансові труднощі на тривалий час покинуть ваш будинок. У травні Терезам варто більше уваги приділяти своїм рідним людям, адже вони дуже за вами скучили. Не варто за переліком справ забувати про головне! До слова, на роботі спостерігається затишшя, тому вам вдасться все добре зробити. І ще один сюрприз: можливо, якщо ви ще не зустріли свою половинку, це нарешті станеться.

Гороскоп на травень 2019 – Скорпіони

Скорпіони, якщо не будете падати духом цього місяця, то отримаєте прекрасні бонуси до середини травня. Завдяки своїй харизмі ви можете отримати все, чого тільки душа забажає. Порадує ставлення колег, адже вони стануть для вас в підсумку справжніми друзями. Крім цього, на вас чекають нові корисні знайомства. Навіть ризик у травні для Скорпіонів буде виправданий.

Гороскоп на травень 2019 – Стрільці

Стрільці, якщо будете щоразу сумніватися перед прийняттям важливого рішення, то так і залишитеся на одному місці. Як би це не було складно, вибір потрібно зробити. Якщо відчуваєте час змін, то дійте. У вас гарна підтримка і поруч стільки друзів, це гріх так себе з’їдати. У середині місяця точно зрозумієте, що все зробили правильно, головне, ні кроку назад.

Гороскоп на травень 2019 – Козероги

Вам варто почати працювати над своїм характером. Цього місяця прояв гордині і зверхності притягне до вашої персони низку проблем. Якщо хочете досягти успіху і процвітання в житті, то стримайте свій запал. Щодо стану здоров’я, ви нарешті перестанете хворіти, адже ваш імунітет нарешті зміцнів. Більше ніколи не ставтеся халатно до свого здоров’я.

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Гороскоп на травень 2019 – Водолії

На початку травня Водолії повністю поринуть в робочу атмосферу. Все буде йти дуже спокійно, і ніхто не завадить щастю цього знака зодіаку. Єдине, про що галасують зірки, будьте обережнішими, у вашому особистому житті можуть бути складнощі. Навчіться йти на поступки, щоб не втратити близьку людину. Кінець травня віщує приємні зміни у фінансовому плані.

Гороскоп на травень 2019 – Риби

На травневі свята ви здивуєтеся, наскільки легко зможете порозумітися з незнайомими людьми. Можливо, це від того, що Риби нарешті не думають про справи. Продовжуйте в тому ж дусі, хоча б у свої вихідні дні, тоді з легкістю віднайдете душевну рівновагу. Краще знайдіть новий рецепт і приготуйте щось смачне для своїх рідних, а ось про роботу думати під час вихідних Рибкам протипоказано. В середині травня вам запропонують змінити сферу діяльності, краще подумайте кілька разів, перш ніж зробити крок у невідомість.

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