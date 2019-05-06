Каким будет ваш первый рабочий день недели расскажет гороскоп на 6 мая 2019. Если не знаете, как правильно поступить – читайте наш гороскоп на сегодня и все станет на свои места.

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Овен

Сейчас вам особенно легко будет найти работу, если вы в ее поисках. А если у вас уже есть хорошая должность, то как насчет разговора с начальником? Он одобрит вашу новую идею и вы даже получите инвестирование на ее воплощение в жизнь!

Телец

Сегодня Тельцы смогут найти новый источник дохода, помимо основной работы. Стоит только посмотреть по сторонам и вы заметите много возможностей для этого. Поверьте, сейчас даже трудновыполнимые задачи будут вам по плечу!

Близнецы

Если вы думали о том, чтобы куда-то съездить отдохнуть, то лучше не сейчас. Вам не очень повезет с отелем, да и вообще можете опоздать на рейс или потерять багаж. Оно вам надо?

Рак

Вам сейчас придется часто побегать, чтобы получить все документы, которые нужны для дела. Но не ленитесь и не откладывайте, это важно закончить именно сейчас, потому что потом может быть поздно. А сегодня точно все выйдет!

Лев

В этот день все ваши идеи и мысли обязательно понравятся начальству. Поэтому не бойтесь выражать свое мнение и проявлять себя. Все придуманные вами стратегии сработают!

Дева

Ставьте себе цели в этот день на целый месяц! У вас всего получится добиться, если вы поднажмете. Также звезды советуют начать выводит свою работу за пределы вашего города. Берите выше, вам там понравится.

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Весы

Сегодня вы сможете очень выгодно оформить кредит или страховку, поэтому если вы этого еще не сделали, но собирались – самое время. А еще звезды нашептали, что возможно в этот день вы получите компенсацию за что-то. А есть за что?

Скорпион

Вас ждет деловая встреча сегодня? Кажется, она может перерасти в романтическую, если вы встречаетесь с противоположным полом. Если у вас уже есть вторая половинка, то стоит быть аккуратнее, потому что с вами будут откровеннь флиртовать…

Стрелец

Коллеги вас очень уважают сейчас. Вы буквально можете учить более молодое поколение как нужно работать. Вот только сами вы зашиваетесь. Сегодня вам придется поработать еще и дома.

Козерог

Очень любвеобильный период у Козерогов. Вам могут даже сделать предложение выйти замуж! Или если ваше сердце свободно, то позвать на очень романтическое свидение, которое потом перерастет во что-то большее. Кстати, если друзья зовут вас куда-то, не стоит отказываться, вы там можете с кем-то познакомиться…

Водолей

Вы можете совсем скоро заработать внушительную сумму денег. Если разобраться, то вас посещают гениальные мысли и именно сейчас вы можете открыть для себя новое направление, которое и станет тем самым источником хорошего дохода!

Рыбы

Вы опять начинаете ощущать, что внутри вас как будто что-то меняется. Вы как бабочка, которая только что вылупилась из кокона и пытается привыкнуть к своему новому телу. Займитесь своим внешним видом, если ходите на тренировки, не прекращайте, если так и не сходили на шопинг – сегодня самое время!

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