За лаштунками «Кріпосної»: бекстейдж зі зйомок промо-відео до серіалу

Ми даруємо глядачам костюмованої мелодрами «Кріпосна» ще одну можливість подивитися на улюблених акторів після закінчення першого сезону. Хочете дізнатися, як створювали проморолики масштабного серіалу? Дивіться відео з бекстейджа з коментарями знімальної групи і акторів просто зараз!
Перший сезон захопливого серіалу «Кріпосна» завершився інтригуючим фіналом, після якого виникло багато запитань. Костюмована мелодрама тримає глядачів у напрузі, адже всіх цікавить: що трапиться з кріпосною Катериною? Долю милої дівчини ми дізнаємося вже цієї осені на телеканалі СТБ.
А сьогодні підігріваємо інтерес до улюбленої стрічки. Виявляється, за кадром все виглядає не завжди так серйозно, як на екрані. Знімальна команда, керівники й актори — справжня сім’я, яка працює над масштабним продуктом.
Video: За лаштунками «Кріпосної»: бекстейдж зі зйомок промо-відео до серіалуПісля закінчення серіалу Кріпосна з'явилася ще одна можливість подивитися на улюблених акторів. Дивіться відео з бекстейджа проморолика серіалу Кріпосна
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