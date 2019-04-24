6 травня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Доньки-матері» («2 + 2 = 6»). Життя підкинуло Ігорю та Наталі кардинальні зміни: після розлучення вони дізналися, що чекають дитину. І все б нічого, але їхня неповнолітня дочка теж завагітніла. Як складеться доля сімейства, дізнаємося 6 травня!

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Гарний сімейний серіал про кохання — ось чого давненько не вистачало українському глядачеві. Новий серіал «Доньки-матері» нікого не залишать байдужим. Добрий гумор, щирість героїв та неймовірну історію однієї родини ви побачите вже 6 травня на телеканалі СТБ.

Сюжет «Доньки-матері» розгортається навколо чоловіка та жінки, шлюб яких зазнав краху. Ігор і Наталя прожили разом 17 років. Вони настільки приїлися один одному, що вирішили розлучитися. Наступного дня після підписання всіх потрібних документів героїв чекає сюрприз — Наталя чекає дитину.

Однак, не встигли колишні чоловік та дружина отямитися від шокуючої новини, як дізнаються, що їхня 16-річна дочка Христина теж вагітна від головного хулігана школи.

Як зміняться взаємини героїв з початком нового життя в серіалі «Доньки-матері»? Відповідь ви дізнаєтеся 6 травня на телеканалі СТБ!

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