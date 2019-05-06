Сегодня о 20:00 на телеканале СТБ состоится премьера сериала «Дочки-матери» («2 + 2 = 6»). Жизнь подкинула Игорю и Наташе кардинальные перемены: после развода они узнали, что ждут ребенка. И все бы ничего, но их несовершеннолетняя дочь тоже забеременела. Как сложится судьба семейства, узнаем сегодня!



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Достойный семейный сериал о любви — вот чего давненько не хватало украинскому зрителю. Новый сериал «Дочки-матери» никого не оставит равнодушным. Добрый юмор, искренность героев и невероятную историю одной семьи вы увидите уже 6 мая на телеканале СТБ.

Сюжет «Дочки-матери» разворачивается вокруг супружеской пары, брак которых потерпел крах. Игорь и Наташа прожили вместе 17 лет. Они настолько приелись друг другу, что приняли решение развестись. На следующий день после подписания всех необходимых документов героев ожидает сюрприз — Наташа ждет ребенка.

Однако, не успели бывшие супруги опомниться от шокирующей новости, как узнают, что их 16-летняя дочь Кристина беременна от главного хулигана школы.

Как изменятся отношения героев с началом новой жизни в сериале «Дочки-матери»? Ответ вы узнаете сегодня в 20:00 на телеканале СТБ!

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