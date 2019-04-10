Слава Красовська: біографія, творчість та всі новини про актрису
Українська актриса театру та кіно Слава Красовська зіграла одну з важливих ролей в костюмованій мелодрамі «Кріпосна» — Галю. Її героїня настільки сподобалася глядачам, що вони хочуть більше дізнатися про актрису. Біографію та все про творчий шлях Слави Красовської читайте в матеріалі.
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Повне ім’я: Станіслава Красовська
Дата народження: 11 листопада 1989 р.
Місце народження: Київ
Діяльність: актриса театру і кіно
Сімейний стан: незаміжня
Місце проживання: Київ
Дитинство та юність. Творчий шлях Слави Красовської почався в Київській дитячій школі мистецтв № 8, де вона займалася на театральному відділенні. Саме там вона навчалася акторської майстерності. Пізніше Слава закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.
Початок акторської кар’єри. Слава Красовська — одна з найталановитіших актрис молодого покоління. Свої перші акторські кроки в театрі дівчина зробила ще під час навчання в інституті. Дівчина вирішила поділитися своєю творчістю, тому викладала акторську майстерність у школі мистецтв «Open Art Studio».
У 2014 році Слава брала участь в театральному проекті «Семінар ігрового театру» під керівництвом О. Ліпцина. Молода актриса знімалась у серіалах та брала участь театральних виставах.
Дівчина разом з Open Art Studio і «Будинком Талантів» працювала над проектом ARTISTIC. ARTISTIC — це колектив юних артистів, для яких акторська майстерність — не просто хобі чи захоплення, а перший крок до професії.
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Ролі Слави Красовської в кіно:
2011 — «Щоденники темного»
2013 — «Жіночий лікар»-2, Катя Реброва
2013—2014 — «Сашка», Катя
2013—2016 — «Як гартувався стайл», дружина Євгенія Яновича
2014 року — «Гречанка», Анна
2015 — «Відділ 44», Анна
2016 — «Команда», Тамара
2016 — «На лінії життя», Тамара Глушко
2016 — «Поганий хороший коп», Пилипчук
2017 — «Невиправні», Поліна
2017 — «Підкидьки»-2, юрист Саша
2017 — «Сторожова застава»
2017 — «Чаклунки», Ніка
2018 — «Опер за викликом», Лідія
2019 — «Кріпосна», Галя
2019 — «Доньки-матері», Марина