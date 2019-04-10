Слава Красовська: біографія, творчість та всі новини про актрису

Українська актриса театру та кіно Слава Красовська зіграла одну з важливих ролей в костюмованій мелодрамі «Кріпосна» — Галю. Її героїня настільки сподобалася глядачам, що вони хочуть більше дізнатися про актрису. Біографію та все про творчий шлях Слави Красовської читайте в матеріалі.

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Повне ім’я: Станіслава Красовська

Дата народження: 11 листопада 1989 р.

Місце народження: Київ

Діяльність: актриса театру і кіно

Сімейний стан: незаміжня

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Творчий шлях Слави Красовської почався в Київській дитячій школі мистецтв № 8, де вона займалася на театральному відділенні. Саме там вона навчалася акторської майстерності. Пізніше Слава закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого.

Початок акторської кар’єри. Слава Красовська — одна з найталановитіших актрис молодого покоління. Свої перші акторські кроки в театрі дівчина зробила ще під час навчання в інституті. Дівчина вирішила поділитися своєю творчістю, тому викладала акторську майстерність у школі мистецтв «Open Art Studio».

У 2014 році Слава брала участь в театральному проекті «Семінар ігрового театру» під керівництвом О. Ліпцина. Молода актриса знімалась у серіалах та брала участь театральних виставах.

Дівчина разом з Open Art Studio і «Будинком Талантів» працювала над проектом ARTISTIC. ARTISTIC — це колектив юних артистів, для яких акторська майстерність — не просто хобі чи захоплення, а перший крок до професії.

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Ролі Слави Красовської в кіно:

2011 — «Щоденники темного»

2013 — «Жіночий лікар»-2, Катя Реброва

2013—2014 — «Сашка», Катя

2013—2016 — «Як гартувався стайл», дружина Євгенія Яновича

2014 року — «Гречанка», Анна

2015 — «Відділ 44», Анна

2016 — «Команда», Тамара

2016 — «На лінії життя», Тамара Глушко

2016 — «Поганий хороший коп», Пилипчук

2017 — «Невиправні», Поліна

2017 — «Підкидьки»-2, юрист Саша

2017 — «Сторожова застава»

2017 — «Чаклунки», Ніка

2018 — «Опер за викликом», Лідія

2019 — «Кріпосна», Галя

2019 — «Доньки-матері», Марина

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