Серіал «Кріпосна» презентували в Каннах

«Кріпосна» — це не просто розповідь про життя дівчини, народженої в неволі, а й неймовірна історія кохання та зради. Величезний успіх костюмованої мелодрами на вітчизняному телебаченні зумовив встановлення кількох рекордів. Своїми досягненнями творці стрічки вирішили поділитися з усім світом, презентувавши «Кріпосну» в Каннах. Подробиці — в матеріалі.

Масштабний серіал «Кріпосна» зачарував усіх буквально з перших хвилин. Творці костюмованої мелодрами дали можливість глядачам перенестися в епоху 19 століття. Проект завоював грандіозний успіх в Україні, але на цьому FILM.UA Group не зупиняється.

У соціальних мережах FILM.UA Group шокували неймовірною новиною: стрічку «Кріпосна» презентуватимуть у Каннах:

«На ринку контенту MIPTV костюмована драма «Кріпосна» — один із хедлайнерів стенду FILM.UA Group. Проект отримав величезний успіх на вітчизняному телебаченні, встановив кілька рекордів та став найкращим серіалом березня за останні 6 років. А сьогодні ми знайомимо світ з цією історією!»



Виявляється, нещодавно відкрився маркет MIPTV – The International Market for Content Development and Distribution. Хедлайнерами цього року стали відомі українські серіали, серед яких і нейморівна мелодрама «Кріпосна».

Глядачі з нетерпінням чекають на другий сезон стрічки, прем’єра якого відбудеться цієї осені на телеканалі СТБ. На долю головної героїні Катерини Вербицької випаде чимало пригод. Та чи здобуде вона омріяну волю? Дізнайтеся вже зовсім скоро!

