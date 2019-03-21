Андрій Федінчик: біографія, творчість і всі новини про актора
Андрій Федінчик — затребуваний актор сучасності. Чоловік зіграв головну роль у новій картині «Зоя». З понеділка по четвер о 20:00 глядачі можуть дивитися новий інтригуючий серіал на телеканалі СТБ. Біографію і все про творчий шлях Андрія Федінчика читайте в матеріалі.
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Повне ім’я: Андрій Григорович Федінчик
Дата народження: 25 лютого 1985 р.
Місце народження: Улан-Батор, Монголія
Діяльність: актор театру та кіно
Місце проживання: Київ
Дитинство та юність. Андрій Федінчик в юності займався різними видами мистецтва і приділяв увагу спорту. Він відвідував танцювальні уроки, а також спортивні секції. Проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть у східних єдиноборствах. Хлопець любив грати на гітарі. А в роки навчання він усім запам’ятався як капітан шкільної команди КВК.
У 2006 році Андрій закінчив акторське відділення театрального факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня Ю. М. Мажуги.
Початок творчого шляху. Зі студентських часів Андрій Федінчик працював у декількох театрах Києва: в Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках та Муніципальному театрі «Київ».
З 2012 року харизматичний актор став частиною Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Але популярність Андрію Федінчику принесла роль Тимура Метревелі (Тимур Чінаті) в серіалі «Клан ювелірів».
Особисте життя. Андрій Федінчик щасливий у шлюбі разом зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Його обраниця — відома актриса українського кіновиробництва. Закохані познайомилися на знімальному майданчику. За їхніми словами, спільна робота настільки зблизила акторів, що екранний роман переріс у щире кохання. Восени 2017 у пари народився син, якого назвали Андрієм.
Серіал «Зоя». У новому серіалі на телеканалі СТБ Андрій Федінчик перевтілився у симпатичного і дуже привабливого хлопця. Його персонаж — роботяга Олег, який багато працює та постійно зайнятий справами. Але доля складається так, що герой серіалу потрапляє у скрутну ситуацію, з якої, здавалося б, немає виходу.
Фільмографія Андрія Федінчика:
2007 — «Серцю не накажеш», Сергій Бударин
2009 — «1941», Мирон
2010 — «1942», Мирон
2010 — «Віра, Надія, Любов», Борис Строєв
2010 — «Завтра починається вчора», Сергій Іларіонов
2012 — «Коханець для Люсі», Павло Махонін
2013 — «Параджанов», Міша
2014 — «Пляж», Едік
2015 — «Клан ювелірів», Тимур Метревелі
2015 — «Останній яничар», Мехмед
2016—2017 — «Райське місце», Максим Марченко
2017 — «Дружини на стежці війни», Жорик
2018 — «Чаклунки», Мендель
2018 — «Дві матері», Стас
2018 — «Крути 1918», Олекса Савицький
2019 — «За вітриною», Володя
2019 — «Зоя», Олег