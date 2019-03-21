Андрій Федінчик — затребуваний актор сучасності. Чоловік зіграв головну роль у новій картині «Зоя». З понеділка по четвер о 20:00 глядачі можуть дивитися новий інтригуючий серіал на телеканалі СТБ. Біографію і все про творчий шлях Андрія Федінчика читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Зоя»: актори серіалу

Повне ім’я: Андрій Григорович Федінчик

Дата народження: 25 лютого 1985 р.

Місце народження: Улан-Батор, Монголія

Діяльність: актор театру та кіно

Місце проживання: Київ

Дитинство та юність. Андрій Федінчик в юності займався різними видами мистецтва і приділяв увагу спорту. Він відвідував танцювальні уроки, а також спортивні секції. Проявив себе у важкій атлетиці, спортивній гімнастиці, футболі та навіть у східних єдиноборствах. Хлопець любив грати на гітарі. А в роки навчання він усім запам’ятався як капітан шкільної команди КВК.

У 2006 році Андрій закінчив акторське відділення театрального факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, майстерня Ю. М. Мажуги.

Початок творчого шляху. Зі студентських часів Андрій Федінчик працював у декількох театрах Києва: в Молодому театрі, Київському академічному театрі юного глядача на Липках та Муніципальному театрі «Київ».

З 2012 року харизматичний актор став частиною Київської академічної майстерні театрального мистецтва «Сузір’я». Але популярність Андрію Федінчику принесла роль Тимура Метревелі (Тимур Чінаті) в серіалі «Клан ювелірів».

Особисте життя. Андрій Федінчик щасливий у шлюбі разом зі своєю коханою дружиною Наталкою Денисенко. Його обраниця — відома актриса українського кіновиробництва. Закохані познайомилися на знімальному майданчику. За їхніми словами, спільна робота настільки зблизила акторів, що екранний роман переріс у щире кохання. Восени 2017 у пари народився син, якого назвали Андрієм.

Серіал «Зоя». У новому серіалі на телеканалі СТБ Андрій Федінчик перевтілився у симпатичного і дуже привабливого хлопця. Його персонаж — роботяга Олег, який багато працює та постійно зайнятий справами. Але доля складається так, що герой серіалу потрапляє у скрутну ситуацію, з якої, здавалося б, немає виходу.

Фільмографія Андрія Федінчика:

2007 — «Серцю не накажеш», Сергій Бударин

2009 — «1941», Мирон

2010 — «1942», Мирон

2010 — «Віра, Надія, Любов», Борис Строєв

2010 — «Завтра починається вчора», Сергій Іларіонов

2012 — «Коханець для Люсі», Павло Махонін

2013 — «Параджанов», Міша

2014 — «Пляж», Едік

2015 — «Клан ювелірів», Тимур Метревелі

2015 — «Останній яничар», Мехмед

2016—2017 — «Райське місце», Максим Марченко

2017 — «Дружини на стежці війни», Жорик

2018 — «Чаклунки», Мендель

2018 — «Дві матері», Стас

2018 — «Крути 1918», Олекса Савицький

2019 — «За вітриною», Володя

2019 — «Зоя», Олег

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ