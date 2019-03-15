На телеканалі СТБ відбудеться прем’єра серіалу «Зоя». У фільмі зіграли як молоді актори-початківці, так і вже відомі улюбленці публіки. Кого ж ми побачимо в новій інтригуючій картині? Детальніше про акторів серіалу «Зоя» читайте в матеріалі.

Клавдія Дрозд

Головна актриса серіалу «Зоя» — продовжувачка акторської династії. Уже в 10-річному віці Клавдія потрапила на знімальний майданчик. Першу роль дівчина зіграла в містичному трилері. Після закінчення школи Клавдія вирішила піти стопами батьків та вибрала акторську професію. Вона вступила до Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого. У 2017 році відбулася прем’єра в житті актриси, вона виконала головну роль в 100-серійному телефільмі. У серіалі «Зоя» Клавдія Дрозд перевтілиться в бунтарку Зою.

Андрій Федінчик

Актор театру та кіно Андрій Федінчик широко відомий публіці. З дитинства майбутній артист проявляв творчі таланти. У 2006 році закінчив акторське відділення театрального факультету Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Відразу після закінчення вишу вступив до трупи Муніципального театру «Київ». Яскраві ролі, талант і харизматичність зробили Андрія затребуваним актором в сучасній кіноіндустрії. У серіалі «Зоя» артист зіграє Олега.

Юлія Бернгардт

Молода і дуже талановита актриса Юлія Бернгардт народилася в Латвії. Дівчина вивчала акторську майстерність у Латвійській академії культури. Зараз вона живе в Ризі і займається творчістю. У картині «Зоя» Юлія зіграє ідеалістку Ірину.

Олена Стефанська

Олена Стефанська — популярна актриса театру та кіно. У 1990 році закінчила Київський державний інститут театрального мистецтва імені Карпенка-Карого. А вже з 1992 року стала артисткою Театру російської драми імені Лесі Українки в Києві. В її творчому арсеналі дуже багато цікавих та харизматичних ролей. У новому серіалі «Зоя» Олена перевтілиться в матір Зої — Олександру.

Максим Бусел

Молодий актор Максим Бусел встиг вже знятися у багатьох творчих проектах. Юнак завжди був схильний до музики й акторської майстерності. У 2010 році він закінчив музичну школу, клас хородирижера та піаніста. А в 2014 Максим отримав диплом Латвійської академії культури. Після закінчення інституту хлопець став актором Ризького російського театру драми ім. Михайла Чехова. У новій картині «Зоя» Максим зіграє хлопця, безнадійно закоханого в головну героїню серіалу.

Костянтин Октябрський

Костянтин Октябрський — відомий актор, телеведучий і модель. Хлопець закінчив Дніпропетровський театрально-художній коледж. А вже в 2005 році став артистом Дніпропетровського молодіжного театру. Костянтин зіграв на сцені та в кіно безліч різнопланових персонажів. У 2019 актор з’явився в костюмованій мелодрамі «Кріпосна». А в серіалі «Зоя» глядачі зможуть побачити Костянтина в ролі помічника матері Зої.

Дмитро Гаврилов

Актор серіалу «Зоя» — Дмитро Гаврилов — відомий артист кіно і телебачення. Його голос багатьом дуже знайомий, адже саме він озвучує популярні зарубіжні фільми. Хлопець має акторську освіту, в 2004 році Дмитро закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. У новому серіалі на телеканалі СТБ актор перевтілиться в похмурого в’язня Серго.

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