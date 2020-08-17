На телеканале СТБ мы вновь сможем увидеть сериал «Зоя» с понедельника по четверг в 20:15. В фильме сыграли как молодые начинающие актеры, так и уже известные любимчики публики. Кого мы увидим в интригующей картине? Подробнее об актерах сериала «Зоя» читайте в материале.

Клавдия Дрозд

Главная актриса сериала «Зоя» — продолжательница актерской династии. Уже в 10-летнем возрасте Клавдия попала на съемочную площадку. Первую роль девушка сыграла в мистическом триллере. После окончания школы Клавдия решила пойти по стопам родителей и выбрала актерскую профессию. Она поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. В 2017 году состоялась премьера в жизни начинающей актрисы, она исполнила главную роль в 100-серийном телефильме. В сериале «Зоя» Клавдия Дрозд перевоплотилась в бунтарку Зою.

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Андрей Фединчик

Актер театра и кино Андрей Фединчик широко известен публике. С детства будущий артист проявлял творческие таланты. В 2006 году окончил актерское отделение театрального факультета Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Сразу после окончания вуза поступил в труппу Муниципального театра «Київ». Яркие роли, талант и харизматичность сделали Андрея востребованным актером в современной киноиндустрии. В сериале «Зоя» артист сыграл Олега.

Юлия Бернгардт

Молодая и очень талантливая актриса Юлия Бернгардт родилась в Латвии. Девушка изучала актерское мастерство в Латвийской академии культуры. Сейчас она живет в Риге и занимается творчеством. В картине «Зоя» Юлия сыграла идеалистку Ирину.

Елена Стефанская

Елена Стефанская — популярная актриса театра и кино. В 1990 году окончила Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. А уже с 1992 года стала артисткой Театра русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. В ее творческом арсенале очень много интересных и харизматичных ролей. В сериале «Зоя» Елена перевоплотилась в мать Зои — Александру.

Максим Бусел

Молодой актер Максим Бусел успел уже сняться во многих творческих проектах. Юноша всегда был склонен к музыке и актерскому мастерству. В 2010 году он окончил музыкальную школу, класс хородирижера и пианиста. А в 2014 Максим получил диплом Латвийской академии культуры. После окончания института парень стал актером Рижского русского театра драмы им. Михаила Чехова. В новой картине «Зоя» Максим сыграл парня, безответно влюбленного в главную героиню сериала.

Константин Октябрьский

Константин Октябрьский — известный актер, телеведущий и модель. Парень окончил Днепропетровский театрально-художественный колледж. А уже в 2005 году стал артистом Днепропетровского молодежного театра. Константин сыграл на сцене и в кино множество разноплановых персонажей. В 2019 году актер появился в костюмированной мелодраме «Крепостная». А в сериале «Зоя» зрители смогут увидеть Константина в роли помощника матери Зои.

Дмитрий Гаврилов

Актер сериала «Зоя» Дмитрий Гаврилов — известный артист в кино и телевидении. Его голос многим очень знаком, ведь именно он озвучивает популярные зарубежные фильмы. Парень имеет актерское образование, в 2004 году Дмитрий окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. В сериале на телеканале СТБ актер перевоплотился в угрюмого заключенного Серго.

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