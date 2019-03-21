Андрей Фединчик: биография, творчество и все новости об актере

Андрей Фединчик — востребованный актер современности. Мужчина сыграл главную роль в новой картине «Зоя». С понедельника по четверг в 20:00 зрители смогут посмотреть новый интригующий сериал на телеканале СТБ. Биографию и все о творческом пути Андрея Фединчика читайте в материале.

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Полное имя: Андрей Григорьевич Фединчик

Дата рождения: 25 февраля 1985 г.

Место рождения: Улан-Батор, Монголия

Деятельность: актер театра и кино

Место проживания: Киев

Детство и юность. Андрей Фединчик в юности занимался разными видами искусства и уделял внимание спорту. Он посещал танцевальные уроки, а также спортивные секции. Проявил себя в тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, футболе и даже в восточных единоборствах. Парень любил играть на гитаре. А в годы учебы он всем запомнился как капитан школьной команды КВН.

В 2006 году Андрей окончил актерское отделение театрального факультета Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, мастерская Ю. Н. Мажуги.

Начало творческого пути. Со студенческих времен Андрей Фединчик работал в нескольких театрах Киева: в Молодом театре, Киевском академическом театре юного зрителя на Липках и Муниципальном театре «Киев».

С 2012 года харизматичный актер стал частью Киевской академической мастерской театрального искусства «Сузір’я». Но популярность Андрею Фединчику принесла роль Тимура Метревели (Тимур Чинати) в сериале «Клан ювелиров».

Личная жизнь. Андрей Фединчик счастлив в браке вместе со своей любимой женой Наталкой Денисенко. Его избранница — известная актриса украинского кинопроизводства. Влюбленные познакомились на съемочной площадке. По их словам, совместная работа настолько сблизила актеров, что экранный роман перерос в искреннюю любовь. Осенью 2017 года у пары родился сын, которого назвали Андреем.

Сериал «Зоя». В новом сериале на телеканале СТБ Андрей Фединчик перевоплотится в симпатичного и очень обаятельного парня. Его персонаж — работяга Олег, который много трудится и постоянно занят делом. Но судьба складывается так, что герой сериала попадает в затруднительную ситуацию, из которой, казалось бы, нет выхода.

Фильмография Андрея Фединчика:

2007 — «Сердцу не прикажешь», Сергей Бударин

2009 — «1941», Мирон

2010 — «1942», Мирон

2010 — «Вера, Надежда, Любовь», Борис Строев

2010 — «Завтра начинается вчера», Сергей Илларионов

2012 — «Любовник для Люси», Павел Махонин

2013 — «Параджанов», Миша

2014 — «Пляж», Эдик

2015 — «Клан ювелиров», Тимур Метревели

2015 — «Последний янычар», Мехмед

2016—2017 — «Райское место», Максим Марченко

2017 — «Жены на тропе войны», Жорик

2018 — «Колдуньи», Мендель

2018 — «Две матери», Стас

2018 — «Круты 1918», Олекса Савицкий

2019 — «За витриной», Володя

2019 — «Зоя», Олег

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