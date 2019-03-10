Гороскоп на 11 березня 2019 року розповість, що чекати від початку цього тижня. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.

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Овен

Сьогодні залиште всі свої страхи позаду, варто братися за великі проекти на роздумуючи, все в ваших руках.

Телець

Сьогодні вам потрібно буде відвідати держустанови. А якщо мають бути судові розгляди, то вас в них чекає успіх.

Близнюки

У вас завжди є план Б, і саме сьогодні це може стане в нагоді як ніколи.

Рак

Зірки говорять, що Раки повинні укласти угоду століття, яка повністю змінить їхнє життя.

Лев

Сьогодні має бути розмова з начальством. Але це принесе тільки великий проект або інші бонуси по роботі.

Діва

Якщо вам потрібно отримати важливий документ – займіться цим сьогодні. Зірки будуть тільки допомагати.

Терези

Не приймайте сьогодні участь ні в чому серйозному і ризикованому. Особливо в азартних іграх. Це спричинить за собою невдачі.

Скорпіон

Підвищуйте свій професіоналізм і це обов’язково принесе додатковий дохід.

Стрілець

Важлива ділова зустріч, яка планувалася сьогодні – перенесеться. Але зірки обіцяють вам хороші фінанси.

Козеріг

Працюйте сьогодні над своїм брендом або іміджем компанії. У вас з’явиться багато натхнення.

Водолій

Сьогодні Водолії знайдуть нове джерело доходу, не упустіть цей шанс.

Риби

Все, що пов’язано з навчанням пройде в цей день на відмінно. Іспити та заліки будуть здані!

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