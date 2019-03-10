Гороскоп на 11 березня 2019 від екстрасенсів СТБ
Гороскоп на 11 березня 2019 року розповість, що чекати від початку цього тижня. А якщо вас цікавить прогноз на рік, читайте Східний гороскоп на 2019 рік від Каїна Крамера.
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Овен
Сьогодні залиште всі свої страхи позаду, варто братися за великі проекти на роздумуючи, все в ваших руках.
Телець
Сьогодні вам потрібно буде відвідати держустанови. А якщо мають бути судові розгляди, то вас в них чекає успіх.
Близнюки
У вас завжди є план Б, і саме сьогодні це може стане в нагоді як ніколи.
Рак
Зірки говорять, що Раки повинні укласти угоду століття, яка повністю змінить їхнє життя.
Лев
Сьогодні має бути розмова з начальством. Але це принесе тільки великий проект або інші бонуси по роботі.
Діва
Якщо вам потрібно отримати важливий документ – займіться цим сьогодні. Зірки будуть тільки допомагати.
Терези
Не приймайте сьогодні участь ні в чому серйозному і ризикованому. Особливо в азартних іграх. Це спричинить за собою невдачі.
Скорпіон
Підвищуйте свій професіоналізм і це обов’язково принесе додатковий дохід.
Стрілець
Важлива ділова зустріч, яка планувалася сьогодні – перенесеться. Але зірки обіцяють вам хороші фінанси.
Козеріг
Працюйте сьогодні над своїм брендом або іміджем компанії. У вас з’явиться багато натхнення.
Водолій
Сьогодні Водолії знайдуть нове джерело доходу, не упустіть цей шанс.
Риби
Все, що пов’язано з навчанням пройде в цей день на відмінно. Іспити та заліки будуть здані!
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