Гороскоп на 11 марта 2019 года расскажет, что ждать от начала этой недели. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.

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Овен

Сегодня оставьте все свои страхи позади, стоит браться за крупные проекты на раздумывая, все в ваших руках.

Телец

Сегодня вам нужно будет посетить госучереждение. А если предвидятся судебные разбирательства, то вас в них ждет успех.

Близнецы

У вас всегда есть план Б, и именно сегодня это может пригодится как никогда.

Рак

Звезды говорят, что Раки должны заключить сделку века, которая полностью изменит их жизнь.

Лев

Сегодня предвидится разговор с начальством. Но это принесет только крупный проект или другие бонусы по работе.

Дева

Если вам нужно получить важный документ – займитесь этим сегодня. Звезды будут только помогать.

Весы

Не принимайте сегодня участие ни в чем серьезном и рискованном. Особенно в азартных играх. Это повлечет за собой неудачи.

Скорпион

Повышайте свой профессионализм и это обязательно принесет дополнительный доход.

Стрелец

Важная деловая встреча, которая планировалась сегодня – перенесется. Но звезды сулят вам хорошие финансы.

Козерог

Работайте сегодня над своим брендом или имиджем компании. У вас появится много вдохновения.

Водолей

Сегодня Водолеи найдут новый источник дохода, не упустите этот шанс.

Рыбы

Все, что связано с учебой пройдет в этот день на отлично. Экзамены и зачеты будут сданы!

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