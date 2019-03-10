Гороскоп на 11 марта 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 11 марта 2019 года расскажет, что ждать от начала этой недели. А если вас интересует предсказание на год, читайте Восточный гороскоп на 2019 год от Каина Крамера.
Больше по теме: Гороскоп на февраль 2019 года от Хаяла Алекперова
Овен
Сегодня оставьте все свои страхи позади, стоит браться за крупные проекты на раздумывая, все в ваших руках.
Телец
Сегодня вам нужно будет посетить госучереждение. А если предвидятся судебные разбирательства, то вас в них ждет успех.
Близнецы
У вас всегда есть план Б, и именно сегодня это может пригодится как никогда.
Рак
Звезды говорят, что Раки должны заключить сделку века, которая полностью изменит их жизнь.
Лев
Сегодня предвидится разговор с начальством. Но это принесет только крупный проект или другие бонусы по работе.
Дева
Если вам нужно получить важный документ – займитесь этим сегодня. Звезды будут только помогать.
Весы
Не принимайте сегодня участие ни в чем серьезном и рискованном. Особенно в азартных играх. Это повлечет за собой неудачи.
Скорпион
Повышайте свой профессионализм и это обязательно принесет дополнительный доход.
Стрелец
Важная деловая встреча, которая планировалась сегодня – перенесется. Но звезды сулят вам хорошие финансы.
Козерог
Работайте сегодня над своим брендом или имиджем компании. У вас появится много вдохновения.
Водолей
Сегодня Водолеи найдут новый источник дохода, не упустите этот шанс.
Рыбы
Все, что связано с учебой пройдет в этот день на отлично. Экзамены и зачеты будут сданы!
Больше по теме: Гороскоп на 2019 год для каждого знака зодиака от Хаяла Алекперова
Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре